Tiktoker habla de su parecido con Thais Alfaro y sorprende a seguidores

Una joven creadora de contenido identificada como Sam llamó la atención en redes sociales luego de revelar que con frecuencia la comparan con la presentadora Thais Alfaro.

Según contó en uno de sus videos de TikTok, no se trata de un comentario aislado, sino de algo que viene escuchando desde hace varios años.

Sam contó que desde hace años le dicen que tiene un gran parecido con Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

De acuerdo con la tiktoker, los mensajes sobre el supuesto parecido se repiten cada vez que publica contenido. Incluso, aseguró que desde el 2018 hay personas que le hacen la misma observación, lo que la llevó a referirse al tema públicamente tras un nuevo comentario de un seguidor.

Sam expresó que no le enojaba, que era un halago.

Lejos de incomodarse, Sam tomó la comparación con buen humor. Más bien, dijo que para ella es un halago, ya que considera que la presentadora de canal 7 es muy guapa y que, en su opinión, no se parecen tanto como algunos aseguran.

Sam compartió un video en redes. Captura (Sam /Sam)

En la sección de comentarios, varios usuarios coincidieron en que sí existe cierto parecido entre ambas.

“Tiene un aire” y “sí se parecen” fueron parte de las reacciones que respaldaron la comparación y que terminaron por avivar la conversación en la plataforma.