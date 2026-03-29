¿Todo es licor y fiesta en Grupo Firme? Esta es la realidad detrás del escenario

Los conciertos de Grupo Firme suelen asociarse con el licor, la fiesta y las canciones de despecho, una imagen que la propia banda ha reforzado en sus presentaciones y videos. Sin embargo, detrás del escenario la realidad es distinta.

La agrupación mexicana mantiene un entorno familiar y profesional, incluso durante sus giras internacionales.

Un ambiente familiar lejos del escenario

Eduin Caz asistió al concierto en Costa Rica junto a su esposa y sus hijos. (MAYELA LOPEZ)

Durante su reciente presentación en Costa Rica, el vocalista Eduin Caz llegó acompañado de su esposa Daisy Anahy y sus tres hijos, mostrando una faceta poco visible para el público.

A través de redes sociales, Daisy Anahy compartió momentos del concierto desde backstage, donde se observa un ambiente tranquilo, alejado de los excesos que muchos asocian con la banda.

Incluso, uno de los detalles que más llamó la atención fue que el hijo menor del cantante ya cuenta con su propio micrófono, evidenciando la cercanía de la familia con la música y el espectáculo.

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Aunque en el escenario el grupo proyecta una imagen ligada al consumo de alcohol como parte de su estilo y narrativa musical, fuera de él predomina la organización, la convivencia familiar y el profesionalismo.

Esta dualidad forma parte de la identidad de Grupo Firme, que combina el espectáculo con una dinámica más íntima en su entorno cercano.