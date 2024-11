Toni Costa está con el corazón hecho un puño porque debe dejar Valencia y volver a Costa Rica

Toni Costa está en Valencia por desastre que provocó DANA (Instagram)

Toni Costa tendrá que hacer un gran esfuerzo para volver a Costa Rica tras su triste y revelador viaje a su amada Valencia, España.

El bailarín tiene algunos días en su querida tierra, ayudando a sus amigos, familiares, vecinos y voluntarios a intentar revertir todo el daño que causó DANA.

A pesar de que ha estado compartiendo parte de su experiencia y mostrando la destrucción que quedó, este viernes hizo un análisis de la situación y aseguró que nada de lo que se ve de lejos refleja la magnitud de lo que está pasando en Valencia.

“Mañana me tengo que ir, me quedan unas cuantas horas aquí y las voy aprovechar al máximo. Hay que estar aquí para poder hablar con propiedad, si no lo sientes, no lo sabes”, escribió en una historia.

Costa agradeció todo el apoyo de la gente que se ha solidarizado, de una u otra manera, y que ha estado apoyándolo, y contó que antes de volver a Costa Rica para ser parte de la novena gala de Mira quién baila, aprovechará al máximo las horas que le quedan para ayudar sin descanso.