Toni Costa explicó el fuerte motivo por el que no bailó en vivo en la final de Mira quién baila

Toni Costa reveló la razón por la que su baile en final de Mira quién baila no fue en vivo (Instagram)

Toni Costa, juez de la primera temporada de Mira quién baila, explicó la razón por la que no bailó en vivo en la última gala del programa.

El bailarín español fue uno de los protagonistas de la gran final con un entretenido baile de flamenco, mismo que no fue un vivo por una razón muy importante.

Costa nos explicó que, aunque le hubiera encantado presentarse con Alahana Morales en vivo en el estudio Marco Picado, el nivel de complejidad de su coreografía, lo obligó a hacer un pregrabado.

“Como había tantos cambios de vestuario, que me tuve que cambiar la ropa, los zapatos y estaba el elemento del fuego, o sea, muchas cosas que había que proteger y entonces era imposible hacerlo en vivo”, nos explicó.

El flamenco fue una de las presentaciones más complicadas de la temporada y al ser la final no se podía arriesgar.

“Como yo no quería solamente poner una pista de baile y bailar, bailar, quería hacer más show, más espectáculo, pues eso conlleva mucha producción que había que proteger. No podía bailar el resto del baile con los zapatos de flamenco y por todo eso no podía ser en vivo”.

El valenciano abandonará Costa Rica el miércoles, pero espera volver en el 2025, ya sea a trabajar o vacacionar con su pequeña Alaia.