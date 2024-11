Toni Costa mostró cómo quedó el pueblo que lo vio nacer tras inundaciones en Valencia

Toni Costa (Instagram)

Toni Costa mostró lo destruido que quedó su barrio, en Valencia, España, tras las inundaciones que dejaron más de 200 muertos y muchos desaparecidos.

El juez de Mira quién baila, es oriundo de Valencia y su barrio, fue uno de los más afectados por el desastre que causó el fenómeno DANA, situación que lo ha tenido lleno de dolor y angustia.

Este domingo, el bailarín compartió un video donde se ve lo destruido que está el barrio en el que vive su familia y cómo uno de sus cuñados ayuda a limpiar las grandes cantidades de barro que quedaron en plena calle.

“Mi barrio... Mi cuñado imparable, como siempre y todos los vecinos y voluntarios”, escribió en el video donde se ve como intentan limpiar las calles.

Él contó que esta desgracia que ha dejado más de mil desaparecidos le duele en el alma y lo llena de impotencia.

“Me duele tanto esto. Es superior a mí, no puedo controlar tanto daño, tanta tristeza, tanta impotencia, tanto de todo que literalmente me tiene desesperado y angustiado”, expresó.

LEA MÁS: Valencia: Video viral muestra como un hombre salvó a una madre y sus dos hijos de morir ahogados

Además, usó su influencia para pedir al gobierno y las autoridades españolas la ayuda necesaria en una situación de esta magnitud.

“Por favor, que el gobierno reaccione, que hagan más porque no están haciendo nada para la magnitud que es. Los días pasan y todo empeora, el pueblo está unido porque están solos porque no tienen la ayuda necesaria, si no son ellos, nadie de los profesionales ayuda porque no los están mandando. ‘AYUDAAAAAA, YAAAAA, JODEEEEER’”, concluyó la dolorosa publicación en donde muestra su desesperación.

A pesar del dolor, él solo puede hacer eso, usar sus redes para compartir información valiosa, mientras que su familia lucha por reconstruir el pueblo que lo vio nacer.

Así quedo pueblo de Toni Costa tras el paso de DANA (Instagram)