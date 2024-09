Toni Costa se dio cuatro gustos con regalito que le dio una concursante de Mira quién baila

Toni Costa es el galán de "Mira Quién Baila" (Instagram)

Toni Costa, juez de “Mira Quién Baila” se hizo viral en el país por su reacción al probar una popular fruta tica.

El bailarín español está disfrutando al máximo de su estadía, en el país, mientras participa en el programa, y la periodista Janeth García se encargó de que probara los jocotes.

“Una de las concursantes de ‘Mira Quién Baila Costa Rica’ me ha regalado jocotes, no los he probado ni sé como se comen, pero me dijo que cuando están verdes se les pone un poquito de sal, aquí me trajo. Vamos a ver como nos va”, explicó antes de morder.

A pesar de que estaba muy ilusionado con probarlos, se llevó una decepción porque empezó a morder la fruta con la semilla incluida.

“¿Esto cómo se come?, no puedo... Yo creo que se come así (sin morder la semilla) ustedes me cuentan. En conclusión me han gustado mucho, pero Janeth, esto no te va a beneficiar en nada en la evaluación, pero lo voy a tomar en cuenta”, concluyó.

El video que publicó el valenciano se hizo viral en nuestro país, donde muchos aseguraron qué verán el programa por verlo a él y le recomendaron jocotes entre maduros y verdes como los mejores.