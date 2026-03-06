Tragedia doble: influencer muere en fatal accidente de tránsito y su padre fallece al enterarse

Una tragedia conmocionó a Brasil luego de que la influencer y enfermera Karla Thaynnara, de 25 años, muriera tras un grave accidente de motocicleta en Brasilia.

El caso se volvió aún más impactante cuando su padre, un policía retirado, falleció poco después de enterarse de la muerte de su hija.

El accidente que terminó en tragedia

Karla Thaynnara murió en un accidente de motocicleta en Brasilia. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Según reportó el medio Jornal de Brasilia, el accidente ocurrió alrededor de las 7:50 de la mañana del martes 3 de marzo en la carretera conocida como Epia, una de las vías más transitadas de la capital brasileña.

La joven circulaba en su motocicleta cuando, por causas que aún investigan las autoridades, colisionó contra un automóvil particular.

Tras el impacto, Thaynnara cayó sobre la carretera y fue atropellada por un camión que venía detrás, lo que le provocó heridas fatales.

Aunque los bomberos acudieron rápidamente al lugar, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Su padre murió tras conocer la noticia

El hecho tomó un giro aún más doloroso cuando José Carlos Andrade Nogueira, padre de la joven y oficial retirado de la policía militar, llegó al sitio del accidente.

De acuerdo con reportes citados por medios brasileños, el hombre falleció en el lugar tras recibir la confirmación de la muerte de su hija.

Conmoción en redes sociales

Karla Thaynnara era enfermera y creadora de contenido, y contaba con más de 40 mil seguidores en redes sociales, donde compartía su pasión por las motocicletas.

Medios locales informaron que la joven era madre de una niña de 7 años.

Los restos de padre e hija fueron despedidos el 4 de marzo en el cementerio Campo de Esperanza, en Brasilia, en medio del dolor de familiares, amigos y seguidores.

