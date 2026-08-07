Tras brillar en Miss Universo, Mahyla Roth celebra el sueño que acaba de cumplir

Mahyla Roth (Mahyla Roth /Mahyla Roth)

La participación de Mahyla Roth en Miss Universo 2025 le abrió muchas puertas y ahora la modelo costarricense celebra un nuevo logro que marca un importante paso en su carrera profesional.

La exreina de belleza compartió en sus redes sociales que se encuentra en Miami, donde realiza su primera cobertura internacional como parte del noticiero en el que actualmente trabaja.

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La joven publicó varias imágenes de esta experiencia y aprovechó para agradecer a quienes han confiado en ella desde que inició esta nueva etapa.

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Mahyla Roth compartió la emoción de realizar su primera cobertura internacional. (Mahyla Roth /Mahyla Roth)

La exreina de belleza viajó a Miami como parte de su trabajo en un noticiero. (Mahyla Roth /Mahyla Roth)

“Celebro una oportunidad que representa mucho para mí: mi primera cobertura internacional en Miami junto al noticiero. Un sueño que se convierte en realidad gracias al esfuerzo, la constancia y la confianza que han depositado en mi trabajo.

Estoy profundamente agradecida con todo el equipo por creer en mí y permitirme vivir esta experiencia que, sin duda, marcará un antes y un después en mi carrera.

Voy con toda la ilusión, el compromiso y las ganas de seguir creciendo. ¡Esto apenas comienza!“, escribió en Instagram.

Este nuevo reto llega meses después de que Mahyla dejara el nombre de Costa Rica en alto en Miss Universo 2025, certamen en el que logró clasificar al Top 30, rompiendo una racha de cinco años en la que el país no conseguía avanzar a esa instancia.

Además, durante la competencia internacional obtuvo el reconocimiento de Miss Fotogénica, un premio que recibió gracias a la votación del público y que la convirtió en una de las participantes más destacadas de la edición.

Con este nuevo paso en su carrera, Mahyla demuestra que su camino no terminó con la corona, sino que continúa abriéndose espacio en nuevos escenarios profesionales.