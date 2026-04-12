Tras noche mágica en el Parque Viva, Sin Bandera confirmó inesperada noticia

Sin Bandera llenó Parque Viva en Costa Rica. (David Chacón/David Chacón)

El dúo Sin Bandera vivió una noche inolvidable en Costa Rica tras presentarse a casa llena en Parque Viva, donde miles de fanáticos corearon sus grandes éxitos.

El éxito fue tal que los artistas no tardaron en dar una noticia que emocionó aún más a sus seguidores.

Un anuncio inesperado

Tras el concierto, el grupo confirmó que regresará al país, pensando en quienes no lograron asistir o quieren repetir la experiencia.

A través de sus redes sociales, escribieron:“Gracias Costa Rica por recibirnos con tanto cariño y regalarnos un SOLD OUT más. Esto no termina aquí… Nos vemos de nuevo en 2027 con una nueva escena para seguir cantando juntos”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que destacaron la calidad del show.

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Muchos calificaron el concierto como una noche inolvidable, mientras otros agradecieron la oportunidad de verlos nuevamente en el país.

Una conexión especial

Tras Sold out total, Sin Bandera promete volver a otra noche mágica en Costa Rica (David Chacón/David Chacón)

Sin Bandera confirmó una vez más su fuerte conexión con el público costarricense, que respondió con un lleno total y una energía que marcó el espectáculo donde no faltaron sus grandes éxitos como “Kilómetros”, “Mientes tan bien”, “Qué lloro”, “Entra en mi vida”, “Suelta mi mano”, “Que me alcance la vida” y muchas más.

El anuncio de su regreso deja altas expectativas para lo que será su próxima presentación.