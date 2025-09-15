Teleguía Farándula

Un gesto de Maribel Guardia transformó la vida de una familia de México

Maribel Guardia demostró tener un corazón enorme

Por Fabiola Montoya Salas
Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México.
Maribel Guardia tuvo un gesto muy lindo con una familia de México. (redes/Instagram)

La actriz y cantante Maribel Guardia sorprendió a una familia mexicana con un gesto que le cambió la vida, llenando de alegría y esperanza su hogar.

Por medio de su cuenta de Facebook, la tica mostró que recibió en el teatro a Estrella, una niña de 11 años con parálisis cerebral y otras condiciones que dificultan su movilidad.

“Lo que le sucedió a Estrella fue por una negligencia: cuando nació, estuvo dos meses en el hospital, pero se les cayó y sufrió un derrame cerebral, lo que ahora le provoca esta complicación”, expresó la persona encargada de la fundación que ayuda a la pequeña.

La mamá de Estrella le contó a Guardia que la niña pesa demasiado y que cada día se le hace más complicado cargarla en brazos.

“Estrella es una muñeca preciosa y usted es una mujer muy fuerte. No dudo que Dios la mandó para cuidarla y amarla, y para aprender. La vida es un aprendizaje y eso es un regalo. Como madre se sufre porque uno siempre quiere que los hijos estén mejor que nadie”, comentó Guardia.

Maribel Guardia
Maribel Guardia y Estrella compartieron un emotivo momento.Captura (Maribel Guardia /Maribel Guardia)

Lo más lindo y emotivo del momento fue cuando la tica le regaló una silla especial y le aseguró que sería de gran ayuda tanto para ella como para Estrella.

“La silla es muy bonita y la va a llevar a lugares hermosos. Dios es bueno y no las va a abandonar”, dijo Guardia. El asiento le permitirá a la niña tener un poco más de movilidad y le durará varios años.

El presidente de la fundación agradeció a Maribel por el corazón tan grande que tiene, además por unirse a la causa, recordando que es complicado encontrar apoyo.

“Es un regalo que tiene un alto costo, a ella le va a cambiar la vida y le ayudará muchísimo”, comentó la guapa cantante.

Maribel Guardia expresó su alegría por poder ayudar a la pequeña y conocer su historia.

maribel Guardiafamilia mexicana
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

