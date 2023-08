Un niño hizo llorar al presentador de Giros Ítalo Marenco

A Ítalo Marenco el chiquito le hizo recordar a sus papitos que están en el cielo.

El presentador de canal 6, Ítalo Marenco quedó con un nudo en la garganta después de lo que le dijo un niño.

Mediante su cuenta de Instagram el macho contó que estaba en un centro comercial y llegó un niño.

“Se me acercó un niño de aproximadamente ocho años a saludar y me dijo: ‘¿Verdad que vos no tenés papá ni mamá?’ y contesté que no, que ya mis papás estaban en el cielo”, dijo.

Marenco contó que el chiquito se le quedó viendo y lo abrazó.

“El abrazo es de esos que valen, ese carajillo me dejó emocionado, gracias por ese abrazo me emocioné mucho. Es increíble el poder de un abrazo, nunca pensé que un niño tan pequeño me preguntará por mis papás, con ese abrazo nos pusimos a llorar los dos y me dijo que todo iba a estar bien, y si hay algo que yo valoro es que desde que no están mis papás, nunca me han faltado los abrazos”, comentó.

El comunicador también expresó que muchas veces lo ven riendo pero él tiene sus momentos difíciles, y que gracias a sus seguidores y su familia ha podido salir adelante.

Marenco dijo que es por eso que muchas veces se pone en los zapatos de la gente que pierde algún familiar porque siente un vacío enorme.

“Estas fechas son muy complicadas, no poder llamar a mamá, visitarla, no poder ir por un almuercito, me hace falta mi mamá”, comentó.

Finalmente concluyó diciéndole a sus seguidores que disfrutaran a sus mamitas todos los días ya que cuando no están es muy complicado y hacen mucha falta.

El presentador perdió a su madre Roxana Campos en el 2020 y a su padre el actor Álvaro Marenco en febrero del 2023.