Una de las comediantes más queridas del país reveló una gran noticia y le llueven las felicitaciones

Waleska Oporta dio un paso muy importante en su relación.

La comediante Waleska Oporta, una de las más queridas del país, está recibiendo una verdadera lluvia de felicitaciones en redes sociales luego de compartir una noticia que tiene a sus seguidores llenos de alegría.

“Y así nos comprometimos. Nos vamos a casar, gente, nos vamos a casar”, soltó al pie de las fotos que compartió.

La querida comediante expresó que su ahora prometido, Juanma Ugalde, planeó darle el anillo en el bosque Prusia en Cartago, en una fecha muy especial para ambos.

“Un 6 de setiembre, exactamente al cumplir tres años de conocernos”, detalló.

Waleska Oporta contó que se comprometió con su novio. (Waleska Oporta /Waleska Oporta)

LEA MÁS: Comediantes Waleska Oporta y Uga pasaron de ser amigos a rivales

Oporta confesó que ese día lloró y se reía, pero de pura felicidad.

Waleska Oporta compartió varias fotos del momento en redes. (Waleska Oporta /Waleska Oporta)

“Feliz es una descripción que no le hace justicia a lo que siento. Encontré la persona junto a la que quiero caminar el resto de mi vida: cuando haga un solazo (como el de ayer) o llueva con la fuerza del bosque lluvioso (como ayer también), cuando el trayecto se haga largo y empinado o cuando se pueda descansar merendando al lado de un río. ¡Quiero mi vida con vos, mi amorcito. Te amo, JuanMa!”, añadió.

La comediante expresó que la cantante Taylor Swift, quien recientemente también dio el “sí, acepto”, debía hacerse a un lado, pues ya no será la única buscando vestido de novia en Internet.

Waleska Oporta recibió una lluvia de felicitaciones. (Waleska Oporta /Waleska Oporta)

Varios de sus amigos famositicos, como el cantante Jorge Chicas, reaccionaron al ver la propuesta: “Felicidades, mereces ser la más feliz, aquí tu cantante de confianza”, y otros escribieron: “Quítate, Taylor, que Waleska se nos casa”, “Mis mejores deseos para ambos”, “Llorar por desconocidos es mi pasión, les deseo mucho amor”, “Ahora y siempre felicidades”.

De parte de La Teja les deseamos muchas felicidades a ambos en este paso tan importante.