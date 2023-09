Una seguidora de Hernán Jiménez hará algo increíble que él no pudo pasar por alto

Hernán Jiménez (Luis Alvarado/Cortesía)

Hernán Jiménez anunció que tras años enfocado en el cine viene con un nuevo show de stand up comedy y causó una locura en miles de sus seguidores, una hasta viajará de otro país solo para verlo, gesto que el comediante no pudo pasar por alto.

Aparte de ser uno de los productores y actores más destacados del país, Jiménez ha logrado consolidarse como uno de los comediantes favoritos de los ticos y ahora que anunció un nuevo show ha puesto a correr por entradas a muchos, incluida Nicole Mora, una tica que vive en Irlanda y que vendrá al país solo a verlo.

LEA MÁS: Cineasta Hernán Jiménez dio dos noticias que tienen a mucha gente de cabeza

“La vara es que es oficial, yo voy a viajar a Costa Rica para ir a ver a Hernán Jiménez EL DÍA DE MI CUMPLE, si yo no consigo entradas para ese 04 de enero mi tristeza va a ser inmensa. Solo quiero que todos los que me puedan ayudar a hacer este sueño posible me escriban. Grax”, escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Jiménez vio el mensaje y quedó sorprendido por lo que le respondió y le aseguro que tendrá entradas para el evento.

“Yo tengo Amex y te voy a regalar dos entradas para ese día. Te aviso si consigo”, fue la respuesta del comediante.

El regreso de Jiménez a las tarimas ha sido muy esperado, tanto que es posible que las entradas para ver “Gato por liebre” se vendan como cuando hay concierto de una estrella internacional.

Los shows serán el 4 y 15 de enero del 2024 y la preventa de boletos iniciará este viernes 29 de septiembre.