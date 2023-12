Una triste confesión de La Trafiquina puso a llorar a Ítalo Marenco

Ítalo Marenco sorprendió a su amigo la trafiquina

Un encuentro con su amiga Janneth Pérez Espinoza, mejor conocida la Trafiquina, puso a llorar a Ítalo Marenco.

El presentador de Giros se encontró, como casi todas las mañanas, con su querida amiga y una conversación sobre la Navidad los puso muy emotivos a ambos.

Todo se dio porque como cada mañana el presentador le pidió que cantaran y en esta ocasión sugirió una canción navideña, a lo que ella se negó diciendo que no le gusta esta época.

“Las mamás y los papás son lo más importante de la vida y los míos se fueron, entonces la Navidad a mí no me alegra”, dijo, a lo que él le respondió que no estaba sola. Ella le comentó que sabía que tenía a Dios y la amistad de él.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez conmovió a sus seguidores con un mensaje que muchos necesitan

La mención sobre no tener padres le llegó mucho a Marenco, porque esta será su primera Navidad tras la muerte de su papá, el actor Álvaro Marenco.

“También está, es mi primera Navidad sin mi papá, es duro estar sin los papás”, dijo el comunicador y ella le dijo que por lo menos no está solo porque tiene a su esposa Cindy Villalta y a su pequeña hija.

Al final, Marenco le prometió a la Trafiquina que ella no iba a pasar sola estas fechas tan importantes.

La conversación puso muy nostálgico al presentador que quiso compartir una reflexión para todos sus seguidores.

“El año pasado a estas fechas yo tenía a mi papá como un toro y yo no sabía que le faltaban tres meses para fallecer. Valoren mucho a sus papás, a sus familias y también, esta Navidad, si alguien no tiene con quien pasar, invítelo a su casa, llévele un gallito, porque hay gente que no la está pasando bien”, finalizó en sus historias.