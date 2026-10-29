Verónica González contó cómo vive su compromiso y sorprendió con una inesperada confesión

Verónica González habló de su boda y soltó una confesión sobre Señora Costa Rica. (Instagram/Instagram)

La presentadora costarricense Verónica González está disfrutando una nueva etapa en su vida amorosa junto con el empresario Kenneth Flores, con quien ya se comprometió.

Aunque todavía mantiene en secreto la fecha de la boda, habló sobre sus planes y hasta dejó abierta la posibilidad de participar algún día en Señora Costa Rica, pero desde un papel muy diferente al que muchos podrían imaginar.

Verónica González aseguró que su relación está marcada por el respeto y el amor.

Durante una entrevista con Nayuribe Vargas, cuyo video fue compartido en la página de espectáculos La Esquina 506, González contó que su relación le permitió volver a creer en el amor y que ahora vive con ilusión los preparativos de su futuro matrimonio.

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“Una de las cosas más lindas es cuando uno se da cuenta de que eso viene de un lugar seguro, de un lugar desde el amor de Dios, que fue lo que marcó mucho la diferencia para mí. Y bueno, ya estamos comprometidos, entonces viene la segunda etapa de los planes de la boda y demás. Así que, a ponerlo en las manos de Dios. Estoy disfrutando una etapa muy linda”, expresó.

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La comunicadora también dejó claro que, por ahora, prefiere mantener algunos detalles de la ceremonia en privado, por lo que todavía no puede revelar cuándo llegará al altar con Flores.

En la conversación, González también reflexionó sobre lo que ha aprendido de sus experiencias amorosas y sobre la manera en que volvió a abrir su corazón.

Al consultarle qué haría diferente y qué errores evitaría, la presentadora explicó que prefiere quedarse con los aprendizajes del pasado y destacó la importancia de construir una relación sobre bases sólidas.

“Creo que hablar de errores y todo eso ya queda en el pasado. Hay un aprendizaje muy lindo, y es entender que cuando una relación está fundamentada en el respeto y el amor, el caminar es muy diferente”, comentó.

Pero una de sus respuestas más llamativas llegó cuando le preguntaron si en algún momento podría volver a estar vinculada a Señora Costa Rica. La presentadora no descartó esa posibilidad y dejó claro que, de hacerlo, sería desde otro lugar.

“Y si me llego a casar, tal vez me vean en algún momento, no como presentadora, sino como candidata”, dijo mientras presentaba el concurso.

Por ahora, González disfruta de su compromiso y los planes de boda con el empresario, mientras deja abierta la puerta a nuevos proyectos personales.