Verónica González contó detalles de la enfermedad contra la que lucha hace unos meses

Verónica González contó los detalles de la enfermad que sufre (Rafael Pacheco Granados)

La presentadora de televisión, Verónica González, se animó a contar todos los detalles de la enfermedad contra la que lucha desde hace varios meses.

La exmiss Costa Rica usó su cuenta de Instagram para contar más sobre el problema de salud que ha tenido en los últimos meses y así hacer un llamado a todos sus seguidores.

“Hoy quiero compartirles una situación personal de salud que me ha estado afectando en los últimos meses. Yo empecé con un cansancio extremo, anímicamente y emocionalmente me sentía desmotivada, pero no tenía una razón para estar así”, contó.

LEA MÁS: ¡Qué triste! Ítalo Marenco escuchó algo de su amiga la Trafiquina que a cualquiera le parte el corazón

La modelo agregó que poco a poco los síntomas se hicieron físicos, por lo que fue al médico y describirlo que padece una enfermedad.

Verónica González revela problema de salud: ‘Soy copartícipe de esta situación’

“Se me empezó a caer el pelo, no tenía energía y no me sentía en mi cuerpo. Fui al médico, me hicieron exámenes y me di cuenta de que mi problema es de tiroides, por una herencia familiar, pero también yo soy copartícipe de esta situación porque descuidé mi cuerpo, empecé a trabajar en exceso, dejé de priorizarme y si yo no priorizo, mi cuerpo en determinado momento me va a dar señales”, explicó.

González mencionó que quiso compartir su experiencia porque sabe que muchas personas pueden sentirse identificadas con su problema.

“Si yo no hago las cosas bien, no me detengo, no me doy el descanso, la alimentación y todo lo que necesito para estar bien, mi cuerpo me va a detener. Espero que esto les pueda ayudar, cuídense mucho y cuiden su salud”, concluyó.

Ante la preocupación de amigos y seguidores, la comunicadora aseguró que está mejor e intentando llevar un estilo de vida más adecuado.