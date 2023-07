Verónica González contó que vive un mal momento con el fin de dar un poderoso mensaje

Verónica González confesó que pasa un mal momento a nivel emocional

La presentadora de televisión Verónica González contó que está pasando un mal momento con el fin de enviar un mensaje a todos aquellos que viven una situación similar.

González usó su cuenta de Instagram para compartir que tiene un bajón emocional que le ha quitado la motivación para hacer con normalidad sus actividades diarias.

“Me ha costado grabar mucho y lo he intentado varias veces porque es un tema que no comparto mucho, pero a veces sin ninguna motivación, uno no se siente bien, no estamos emocionalmente al mismo nivel, nos cuesta levantarnos en las mañanas y hacer las cosas y tal vez no hay una razón para que eso pase”, comentó la presentadora en una historia de Instagram.

La ex Miss Costa Rica agregó que su único objetivo es normalizar esta situación que viven miles de personas todos los días.

“Cuando esto pasa, incluso uno se siente mal porque dice: “qué malagradecido, ¿por qué me siento así, si no tengo una razón real?” Pues lo que yo quiero es normalizarlo, que a veces uno no está bien, lo importante es entenderlo, analizar de dónde viene y trabajarlo para que no pase a ser una depresión o ansiedad, que es una realidad en nuestra sociedad, pero no estamos solos, a todos nos pasa”, concluyó con una sonrisa.

González viene llegando al país tras hacer un viaje con una marca de la cual ella es imagen y ahora se concentra en sus proyectos personales y en su nueva etapa en la televisión con el canal ¡Opa!, donde es presentadora de “Divinazzz” junto con Waleska Oporta, Jennifer Rojas y Dieguillo Murdock.

Divinazzz se puede disfrutar de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche.