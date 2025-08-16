Video: Costarricense viajó a París a cumplir un sueño pero se topó a quien nunca se imaginó

Aby, creadora de contenido tica (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Una costarricense se fue de viaje para Europa y le pasó algo inexplicable, pues se topó a la persona que menos esperaba ver.

Se trata de Aby, una joven tica que comparte mucho contenido en sus redes sociales, sobre todo en Tiktok, donde mostró que París se volvió el escenario de un encuentro inesperado.

Por medio de un video contó que, tras tres años sin ver a su expareja, se lo encontró en París.

“¿Cómo se sintió toparme a mi exnovio en las calles de París por casualidad?(somos de Costa Rica y teníamos tres años sin vernos)”, escribió en un clip donde suena de fondo la canción “Sirena” de Sin Banderas que habla de encontrarse al ex en todo lado.

El video se sumó de comentarios, muchos le aseguraron que es una señal para que vuelva con él.

“Es una señal clarísima señal para volver”, “Vuelvan”, “Es una señal de que están destinados”, “Vuelvan”, le dijeron algunos.

Ante la duda de muchos, aseguró que no volvieron, pero que la sorprendió demasiado.

