Video de Karol G mostrando su lado más vulnerable se hizo viral en redes sociales

(Tomada de Instagram: @karolg)

La cantante colombiana Karol G mostró su lado más sensible para agradecer el éxito que ha tenido con su nuevo disco y la canción con Shakira.

La pieza donde las colombianas le tiran a sus exparejas, “TQG” logró posicionarse como la más escuchada del mundo en Spotify y Karol G no aguantó las lágrimas.

“Estoy regresando de París para Puerto Rico y me conecté para darme cuenta que TQG se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum termine número también en lo latino de Estados Unidos”, dijo llorando.

La cantante aseguró que llora porque se siente muy bendecida y querida por Dios.

“Me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da, porque de verdad mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto y me siento muy especial por todo el amor que me regalan”, mencionó en medio del llanto.

El video de la artista ha generado muchos comentarios en redes sociales, donde sus fans la han felicito por todos su logros y por su humildad.