(Video) Extranjera hizo viral el acento de Costa Rica por una particularidad que notó

María Sanín, tiktoker colombiana (Instagram/Tomada de Instagram)

La tiktoker colombiana María Sanín se volvió viral en Costa Rica luego de asegurar, en un video, que el acento tico le suena prácticamente igual al paisa, uno de los más populares de Colombia.

“El acento de Costa Rica es igual al paisa. ¿De qué parte de Costa Rica?, no sé. Últimamente he estado en el TikTok costarricense, me aparecieron dos creadoras de contenido de Costa Rica y yo dije: ‘¡Hablamos igual!’”, comentó en el clip, que rápidamente fue compartido por muchos usuarios ticos.

Según explicó, la única diferencia que notó es en cómo se pronuncia la “r”, pero destacó que le sorprendió el parecido.

“Vea, el acento de Argentina es muy diferente, y el de México también, pero el costarricense es muy parecido, no sé si al rolo o al paisa, pero es muy parecido. Ellos dicen ‘mae’ y nosotros decimos ‘nea’. Descubrí un nuevo mundo”, dijo entre risas.

Las reacciones no se hicieron esperar, y muchos costarricenses se sintieron halagados con la comparación, sobre todo porque el acento paisa, popularizado en el mundo por artistas como Karol G, Maluma o J Balvin, gusta mucho en el país.

En los comentarios, varios ticos le agradecieron por su buena vibra y aseguraron que tiene razón y que les encanta el acento colombiano.

El video suma miles de reproducciones y sigue generando interacción entre colombianos y ticos.

