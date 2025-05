(Video) Hijos de Shakira debutan como artistas y revientan redes

Shakira y sus hijos en la alfombra rosada de los VMAs

Milan y Sasha, los hijos de Shakira, se lucieron en su primera presentación musical junto con sus compañeros de la Let It Beat! Music Academy, y dejaron claro que heredaron el talento musical de su madre.

Los chicos estrenaron, oficialmente, su primera canción llamada “The One” durante un evento tipo premier organizado por la fundación Let It Beat. La actividad incluyó la proyección del videoclip en pantalla gigante, invitados especiales, una subasta, presentaciones en vivo y, por supuesto, la presencia de la colombiana, quien no se despegó ni un segundo de sus hijos.

En el videoclip, que fue el plato fuerte de la noche, se puede ver a Milan, el mayor, tocando la batería como todo un profesional y también haciendo coros, mientras que Sasha y una compañerita llevan la voz principal. Pero eso no fue todo, Milan también subió al escenario para cantar en vivo con otros estudiantes, demostrando que el escenario es lo suyo.

LEA MÁS: Shakira es protagonista de un video viral tras salir de centro médico

Aunque ambos pequeños ya habían cantado en una pieza de su mamá, este proyecto deja claro que a los dos les interesa la música y no solo por acompañar a la Loba.

El evento fue una vitrina para todos los jóvenes talentos de la academia, pero sin duda los ojos estaban puestos en los hijos de la estrella colombiana, por lo que los videos se hicieron virales en redes sociales.

Con este debut artístico, queda claro que los niños heredaron el amor por la música de su mamá, y no tanto el gusto por el fútbol de su papá, Gerard Piqué.

LEA MÁS: Gerard Piqué sería el culpable de que Shakira fuera a dar al hospital