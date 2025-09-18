Video: joven protagoniza insólito momento con tortuga que llegó a una pulpería en Ostional

La tortuga apareció en una pulpería de la comunidad. Foto con fines ilustrativas. (LUIS ROBAYO/AFP)

¿Se imagina estar comprando el pancito para el café en la pulpería y de pronto ver una tortuga paseando por el local? Eso fue exactamente lo que le pasó a un joven en Ostional, en Guanacaste, quien no dudó en ayudarla y devolverla a su hábitat.

El clip fue compartido por el medio ALÓ Noticias, que escribió: “Un vecino de Ostional se dio la tarea de llevar hasta su hábitat a una enorme tortuga que llegó hasta una pulpería en su comunidad”.

En el video se puede ver cuando el joven alza a la tortuga y la carga en sus brazos para llevarla de regreso a la playa. La acción fue aplaudida por varios internautas, quienes destacaron el gesto del joven por regresar al animal a su lugar natural.

