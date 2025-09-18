Teleguía Farándula

Video: joven protagoniza insólito momento con tortuga que llegó a una pulpería en Ostional

El curioso momento que vivió el joven con la tortuga fue aplaudido por muchas personas

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Una tortuga verde (Chelonia mydas) cerca de la isla Gorgona frente a la costa suroeste de Colombia, el 2 de diciembre de 2021. Estos animales arriban en miles a Costa Rica a desovar. Fotografía:
La tortuga apareció en una pulpería de la comunidad. Foto con fines ilustrativas. (LUIS ROBAYO/AFP)

¿Se imagina estar comprando el pancito para el café en la pulpería y de pronto ver una tortuga paseando por el local? Eso fue exactamente lo que le pasó a un joven en Ostional, en Guanacaste, quien no dudó en ayudarla y devolverla a su hábitat.

El clip fue compartido por el medio ALÓ Noticias, que escribió: “Un vecino de Ostional se dio la tarea de llevar hasta su hábitat a una enorme tortuga que llegó hasta una pulpería en su comunidad”.

LEA MÁS: Policías rescataron 10 tortugas marinas de una cruel salvajada

En el video se puede ver cuando el joven alza a la tortuga y la carga en sus brazos para llevarla de regreso a la playa. La acción fue aplaudida por varios internautas, quienes destacaron el gesto del joven por regresar al animal a su lugar natural.

LEA MÁS: Tortugas en extinción a ¢87.000 cada una

El momento de la tortuga y el joven se hizo viral.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
tortugaOstionalGuanacastepulperíajoven
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.