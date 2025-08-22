Video: Lil Nas X generó polémica tras ser captado caminando en calzoncillos en plena calle

Lil Nas X,

El rapero estadounidense Lil Nas X, ganador del premio Grammy, encendió la polémica luego de que fuera visto deambulando por las calles de Los Ángeles casi desnudo a las cuatro de la madrugada.

Según reportaron medios internacionales, el artista tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital después del llamativo episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Testigos señalaron que el cantante caminaba desorientado, vistiendo apenas ropa interior, lo que generó preocupación entre las personas que lo reconocieron en la zona. Horas después, portales estadounidenses confirmaron que fue internado en un centro médico para ser valorado por especialistas.

Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, no ha dado declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Sin embargo, el incidente generó gran debate, ya que muchos fans especulan sobre un posible colapso físico o emocional, mientras que otros sostienen que pudo tratarse de un acto excéntrico del rapero, conocido por desafiar normas y provocar controversia con sus apariciones públicas.

Hasta el momento, su equipo de representantes no ha emitido un comunicado que detalle las causas de la hospitalización, ni el estado actual de salud del artista, pero muchos especulan una posible sobredosis.