(Video) Mujer tuvo a la amante de su esposo como inquilina por más de un año y así lo descubrió

Tiktoker mexicana tuvo a la amante de su esposo un año de inquilina (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

La mexicana Chibi Zamora contó en su cuenta de Instagram una complicada situación que vivió con la amante de su esposo.

Ella hizo un extenso video de Tiktok para contar cómo fue que, sin darse cuenta, le alquiló el departamento a la supuesta amante de su esposo por más de un año.

“La amante de mi esposo me estuvo rentando mi departamento por más de un año y yo nunca me di cuenta. Aunque me dijo que ya no me amaba, la verdad era que me estaba dejando porque ya tenía otra, la novia de su mejor amigo”, contó en el inicio del video.

Ella agregó que la muchacha necesitaba un lugar para vivir y, como ellos la conocían, su ex le sugirió que era la mejor opción.

“Me dijo que no había que hacerle contrato, ni pedirle depósito para que se mudara rápidamente. Ella vivió ahí desde principios del 2023 hasta marzo del 2025 y se empezó a convertir en la querida de mi ex hasta inicios del 2024, porque él me dijo que ya no era feliz”, reveló.

Aseguró que su exesposo siempre le negó tener un vínculo con ella, pero logró confirmarlo.

“Yo con ella siempre fui una reina y ella conmigo también, siempre hubo una relación normal. Le mandé un mensaje en el 2025 que sí iba a seguir en el departamento y no me contestó hasta una semana después y me dijo que no iba a seguir en el depa, pero que le diera tiempo dos meses para buscar otro lado”, mencionó.

Al final, se citaron para que le devolviera las llaves de su departamento y se encontró con que andaba un chaleco de su ex.

“La verdad, pensé que fue a propósito y, la verdad, al final fue una buena inquilina y me pagó”, concluyó.

