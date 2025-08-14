(Video) Reconocida actriz mexicana fue grabada mientras hacía un increíble robo

Actriz Gabriela Murray (Instagram/Tomada de Instagram)

La actriz mexicana Gabriela Murray, recordada por sus participaciones en telenovelas de Televisa y hermana del conductor Rodrigo Murray, está en el ojo del huracán luego de que un video de seguridad mostrara a una mujer con su mismo aspecto llevándose una laptop de un spa en la Ciudad de México.

Las imágenes, difundidas por el periodista Javier Ceriani, muestran cómo la mujer mira a su alrededor, toma el equipo y sale del lugar. Según el comunicador, el aparato contenía información importante para el negocio.

En el video que subió el periodista, el dueño del spa aseguró que intentó comunicarse con la actriz para recuperar el dispositivo, pero que ella negó las acusaciones y bloqueó todo contacto. Ante esto, decidieron no denunciarla formalmente porque los costos legales serían más altos que el valor de la computadora, optando por hacer público el caso.

Murray, hija del fallecido actor Guillermo Murray, no ha dado declaraciones sobre el video ni ha respondido a las críticas en redes sociales.

Gabriela Murray tiene una carrera de más de 30 años en televisión, cine y teatro, con apariciones en producciones como “Como dice el dicho”, “Amar”, “Un embrujo”, “Gente bien”, “Todo mal”, “Alondra”, 2Ella es Ramona" y más.

La actriz Gabriela Murray se robó una laptop de un spa... ¡y no la piensa devolver!



Tenemos la prueba contundente.#LadyLaptop no se imaginó que todo quedaría grabado. pic.twitter.com/wwJPefiMlq — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) August 12, 2025