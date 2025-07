Video: Reconocida presentadora vivió escalofriante momento paranormal en vivo

Gaby Ramírez presentadora mexicana (Instagram/Tomada de Instagram)

La reconocida presentadora mexicana Gaby Ramírez vivió un escalofriante momento en vivo.

La conductora del programa “Enamorándonos” pasa muy activa en redes sociales compartiendo contenido sobre su día a día, y sin darse cuenta mostró una situación paranormal que se dio en su casa.

Ella realizó un live mientras preparaba la cena, y en el fondo de la toma se ve cómo abren una especie de closet a sus espaldas, algo que ella no vio, pero sus seguidores la alertaron.

Al darse cuenta de la situación y revisar el video, se asustó al máximo porque en ese momento en la casa solo estaban ella y su mascota, pero la peludita estaba lejos de la puerta que se abrió.

LEA MÁS: Keyla Sánchez confesó que pasa por complicada situación que le quitó la paz

“Me dicen que se abrió la puerta de atrás y yo pensé ‘¿De qué hablan?’, y me puse a ver y sí se abrió. Vean que no hay nadie, solo Lola y yo, pero Lola está de aquel lado. Espíritus chocarreros, aléjense de aquí, váyanse perros. Me traumé porque no es la primera vez que pasan cosas en esta casa", mencionó sorprendida.

Ella luego hizo la prueba de que la puerta es corrediza y ni siquiera abre fácil, por lo que hay que hacer fuerza para los dos lados.

“Está dura la puerta, hasta se atora”, finalizó asustada.

Al final, asegura que hasta planea poner una cámara fija a grabar ese lugar de su casa.

LEA MÁS: Murió famosa y querida presentadora de televisión