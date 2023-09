Waleska Oporta anunció su inesperada renuncia a conocido programa

Waleska Oporta deja programa para concentrarse en sus proyectos (Cortesía)

La comediante y presentadora de televisión, Waleska Oporta, decidió renunciar al programa Divinaz para enfocarse en sus proyectos personales.

La exparticipante de Tu cara me suena conversó con La Teja y contó que este viernes 29 de septiembre fue su último día como presentadora del programa de ¡Opa!

Aunque fue una decisión complicada, Oporta tiene mucho trabajo con sus proyectos personales y se quiere enfocar en su propio programa, Confesiones con Waleska, que está estrenando segunda temporada.

“¡Opa! fue mi incursión como presentadora, pero yo he decidido renunciar. Me voy muy agradecida, es un proyecto muy bonito y yo le voy a estar infinitamente agradecida a Douglas Sánchez que fue quien confío en mí y me dio esa oportunidad”.

En cuanto a los motivos de su renuncia, la comediante dejó claro que fue por sus proyectores personales, pero también por como se sentía en Divinaz.

“Una de las grandes razones es que el programa de Confesiones con Waleska lo estamos produciendo mi pareja y yo y estamos full, Divinaz se graba todas las noches y yo necesito, pues, faltar muchas semanas por confesiones. Mi trabajo como comediante también, yo tengo show todas las noches y con el programa no estoy disponible y ahorita es mi temporada más fuerte.

“Pero, por otra parte, también, es un canal que está empezando, todavía faltan muchas cosas de acomodo y el perfil bajo en el que yo entré, tal vez no es el que quiere seguir el canal, no hacemos match en este momento”.

LEA MÁS: Sofía Chaverri mostrará su lado más romántico y tóxico en nuevo proyecto

Oporta agregó que no le cierra las puertas a la televisión, al contrario, quedó encantada con la experiencia y mientras sale un nuevo proyecto en esa área se enfoca en el show de Confesiones, que estará grabando todos los miércoles en teatro el Triciclo con el público incluido.

“La grabación es casi como una fiesta, pueden entrar 150 personas fácilmente. Es un proyecto independiente, por dicha tenemos muchos patrocinadores, a pesar de que tocamos temas picantes, sensual y muy coloquial”.

El invitado de la próxima semana será Toledo y después llegarán figuras como Davis Núñez, Choché Romano, Douglas Sánchez, Marcela Ugalde y demás.

Su show lo equilibra con sus presentaciones como comediante, que también la tienen muy ocupada, en noviembre estará Colombia, representando al país en un festival de Stand Up Comedy.

Los episodios de Confesiones se estrenan todos los viernes a las 7 de la noche en el canal de YouTube de Oporta, mientras que para ir a las grabaciones de los miércoles, las entradas tienen un costo de 5.500 colones.