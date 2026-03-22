Wálter Campos ya fue operado y esto contó sobre su estado de salud

El presentador de 7 Estrellas, Wálter Campos, ya fue operado y él ya contó cómo salió todo tras la intervención.

Wálter Campos confirmó que su cirugía fue un éxito. (Instagram/Instagram)

Por medio de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió una imagen desde el hospital y aprovechó para llevar tranquilidad a sus seguidores.

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“Todo salió bien. Gracias a los doctores, al gran doctor allá arriba y a mi gente pendiente y llena de amor”, escribió junto a una foto en la que se observa su mano con las etiquetas médicas.

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Pero, ¿qué fue lo que le pasó y por qué estará alejado de la pantalla de Teletica por varios días?

La operación fue en el oído tras una infección previa. (wálter Campos/wálter Campos)

El propio periodista le había comentado a La Teja que se sometería a una cirugía de oído, un procedimiento que, aunque no es riesgoso, sí requiere cuidados especiales durante la recuperación.

“En realidad no es la gran cosa, me tienen que operar del oído y entonces tengo que guardar reposo unos días y después hacer teletrabajo para evitar exponerme a resfríos. Nadie quiere estornudos ni cosas así cuando te operan del oído”, mencionó.

Campos detalló que la intervención responde a una infección que sufrió a finales del año pasado, la cual debía tratarse para evitar complicaciones mayores.

“Hay que asegurarse de que todo esté bien, limpiar cosillas”, detalló en su momento.

Por ahora, el presentador se mantendrá en reposo y trabajando desde casa, mientras se recupera por completo para volver a la pantalla de Teletica.