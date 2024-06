Willy Elástico busca llevar al país a lo más alto en uno de los programas de TV más famosos del mundo

Willy ya representó a Costa Rica en dos Got Telent Show y lo hará en el mejor de todos (Cortesía)

William Cardoza, conocido como “Willy Elástico”, representará a Costa Rica en las semifinales de uno de los programas de televisión más famosos y seguidos del mundo.

El freestyler tico tiene 25 años de edad y con mucho esfuerzo ya logró ser parte del famoso espacio “Got Talent” de dos países diferentes. Primero, probó suerte en España, donde por problemas con su vuelo no lo dejaron avanzar, y ahora lo hizo en el de Croacia, donde ya está en semifinales.

“La gente se ha enredado un poco, porque yo hice la audición como en juni del año pasado para ‘Got Talent España’, y el programa salió este año y, actualmente, hace como tres semanas, viajé a Croacia, a Zagreb, para hacer la audición de ‘Got Talent Croacia’. Logré que los cuatro jueces me dieran el sí y pasé a semifinales, que serán en noviembre”, explicó en una conversación con La Teja.

Su paso por el programa de España, que se interrumpió porque tenía tiquete de regreso antes de tiempo, le permitió una oportunidad en el “America’s Got Talent”, de Estados Unidos, que es uno de los más importantes del formato.

“Por lo de España, el productor de ‘America’s Got Talent’ me invitó a participar en marzo del próximo año a hacer las audiciones en Estados Unidos”.

Su experiencia en el primer espacio le dio más tranquilidad para ir a Croacia y lo motivó de cara a lo que vendrá el otro año.

“Es España me dieron muchos nervios que me devolvieran, porque iba tres meses y con solo 20 dólares en la bolsa. En Croacia lo que me puso más nervioso fue el idioma. Uno cuando siente más nervios es cuando le dicen en cinco minutos sale, porque es lo que uno siempre soñó y sabe que uno solo tiene una vida y si la pierde le pueden decir que no”.

Willy dejó encantados a los españoles el año pasado (Cortesía)

Camino de Willy Elástico ha estado lleno de pruebas

Ya Willy se inscribió para el próximo año, pero mientras se concentra en su realidad, conseguir los fondos o patrocinios que le permitan viajar a México a una competencia preliminar del mundial, y de ahí emprender a Europa a buscar con su talento con el balón, un cupo en la final del programa croata.

A pesar de que la habilidad que tiene Willy para hacer trucos con el balón es innegable, para sobresalir y representar a Costa Rica ha enfrentado difíciles pruebas, como no tener apoyo de patrocinadores, entrenar poco por crear contenido en redes sociales en busca de apoyo, o ganarse la vida día a día con sus shows en las calles europeas.

“Cuando fui a participar en el de España, yo me fui para Europa con poca plata, pero sabiendo que yo podía hacer dinero con presentaciones y espectáculos en lugares turísticos, eso para poder moverme. En Madrid hice dinero y me fui para Dinamarca, ahí estuve una semana, hice dinero y con eso viajé a República Checa, y ahí me quedé porque todos los años se hace el mundial de Freestyle en Praga. Ahí estuve haciendo espectáculos y me fue bien, con ese me mantuve tres meses en Europa”, explicó.

Actualmente, mientras se gana la vida con presentaciones en centros educativos y demás, se agarra de las redes sociales y del reconocimiento que le dieron sus videos en el programa de España, para buscar apoyo y patrocinadores que le permitan representar al país en el mundial y en las semifinales del programa de televisión croata.

“Yo volví hace dos semanas y me estoy enfocando en hacer el dinero para ir a la semifinal; esa es la cosa, estoy haciendo videos para redes sociales, haciendo propuestas a marcas y es que, a diferencia de otros que solo se preocupan en participar, yo tengo que buscar el dinero, tengo que entrenar, prepararme, es complicado mantener el orden. No me puedo enfocar en entrenarme, si no tengo ni dinero ni patrocinadores para ir, pero a pesar de eso he podido llegar lejos”.

El oriundo de Guadalupe espera ajustar el dinero con sus shows, sinpes (número de 7107-8425) de ayuda o algún patrocinador, para en julio viajar a México, de ahí ir al mundial de Freestyle en República Checa y posteriormente, con su novedoso y arriesgado número, a la semifinal del “Got Talent Croacia”.

Youtuber Luisito Comunica quedó encantado en un show de Willy en Europa (Cortesía)

Así se ganó la vida Willy durante tres meses en Europa (Cortesía)

Esto llegó a recoger Willy en sus espectáculos en famosas calles del viejo continente (Cortesía)

Muchas personas de diferentes países han disfrutado del talento del tico (Cortesía)