¿Y la dignidad? Anuel estrenó canción y se la dedicó directamente a Karol G

Karol G Anuel AA

Al parecer, el rapero puertorriqueño Anuel AA no ha superado a su colega colombiana Karol G, ya que le dedicó su nueva canción.

Los artistas terminaron su relación hace casi dos años y a pesar de que el boricua ya estuvo con otra cantante y hasta tuvo una hija, demostró que no supera a la intérprete de “Tusa”.

Anuel lleva días mandando indirectas a su ex e, incluso, a su colega Feid, quién al parecer es el nuevo novio de Karol G, pero en esta ocasión decidió ser directo.

“Mejor que yo, te la dedico bebé @Karolg”, escribió en su nuevo video.

“Desde hace tiempo que no nos comemo’ (comemo’). Ya tienes novio (novio), te echo de meno’ (meno’). Él no te entiende como yo te entiendo”, “Mejor que yo él nunca va a ser, no (no). Ni anotando mis truquito’ en un papel, yeah (yeah). Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (eh-eh)”, dice parte de la letra.

Para muchos el puertorriqueño solo busca que la polémica le dé promoción para su nuevo tema, truco que le está funcionando, porque son tendencia a nivel mundial, pero la mayoría de comentarios son críticas al rapero.