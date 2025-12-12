Yessenia Reyes pone fin a la polémica con Lynda Díaz tras un año en silencio

La bailarina Yessenia Reyes puso punto final a la polémica relacionada con la salida de Lynda Díaz de Mira quién baila 2024, luego de publicar un extenso y contundente mensaje en redes sociales en el que rompió un silencio que, según afirmó, mantuvo durante un año.

Yessenia Reyes envió contundente carta

Yessenia Reyes publicó una extensa carta en redes sociales para cerrar la polémica tras Mira quién baila 2024.

En el mensaje, difundido este jueves, Yessenia Reyes explicó que evitó referirse antes al tema porque no quería hacerlo desde el enojo o la frustración, emociones que reconoció haber sentido tras verse envuelta en una controversia pública que, según afirmó, la marcó profundamente.

“Conozco bien la sensación de tener algo guardado por un año, de sentir esa impotencia, de querer gritar tantas cosas que no se ven ni en la pantalla, ni en las fotos, ni en los perfiles de redes sociales”, escribió la bailarina, al justificar su prolongado silencio.

Un silencio por respeto y dignidad

Reyes aseguró que su decisión de callar fue consciente y tuvo como objetivo proteger a su familia, su carrera, a sus alumnos y su dignidad personal. “No por falta de palabras, sino por respeto, prudencia y por mis valores, dejando que el tiempo pusiera todo en su lugar”, afirmó.

La bailarina reconoció que ese silencio dio pie a suposiciones y juicios, pero dijo haber confiado en que “la verdad tiene su propio tiempo” y que no le correspondía señalar culpables ni alimentar el conflicto público.

“No pienso apuntar a nadie. Cada quien conoce su corazón, y emitir juicios no me corresponde a mí, solo a Dios”, señaló en el texto.

Rechazo a las acusaciones

El mensaje de Yessenia Reyes surge tras las revelaciones de Lynda Díaz sobre su salida del reality. (Instagram/Instagram)

En uno de los pasajes más contundentes de la carta, Yessenia Reyes rechazó las versiones que la señalaron como responsable de la salida de Lynda Díaz del programa, calificándolas como “infundadas, malintencionadas e inmerecidas”.

“No pienso callarme después de que, al fin, la verdad salió a la luz. Me lo debo a mí y a mis personas más queridas”, escribió, al tiempo que aseguró que quienes estuvieron presentes en el programa conocen lo que realmente ocurrió.

La bailarina admitió que las recientes revelaciones reabrieron heridas que nunca sanaron por completo, pero consideró que hacer público su mensaje es parte de un proceso de sanación y cierre.

Un cierre definitivo

Reyes concluyó la carta agradeciendo a quienes confiaron en ella sin necesidad de pruebas y dedicó sus palabras a su padre, a quien atribuyó las enseñanzas de prudencia y respeto que guiaron su actuar durante el conflicto.

“Cierro este capítulo. Dejo ir… y también perdono”, finalizó.

