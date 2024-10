Young Miko causó sensación en playa de Costa Rica a pocos días de su concierto

Young Miko está disfrutando de Costa Rica antes de su concierto (Instagram Vogue)

Young Miko está disfrutando de unos días libres en Costa Rica tras el paso de su gira por otros países de Centroamérica y antes de su concierto en Parque Viva.

La artista puertorriqueña decidió venir antes de tiempo a nuestro país para disfrutar unos días de sol y playa en Guanacaste, donde algunos fans la reconocieron y delataron.

Pese a que Miko no ha subido nada sobre su descanso y relajación en Guanacaste y quería mantener un perfil bajo, sí fue grabada firmando autógrafos y tomándose fotos con algunos ticos que se le acercaron ilusionados por conocerla.

El video se llenó de comentarios de costarricenses, algunos dándole la bienvenida y otros contando su experiencia con ella; por ejemplo, una chica contó emocionada que la cantante y su equipo de trabajo iban a ir a comer donde ella trabaja.

“Bienvenida”, “Quiero verla”, “¿En qué parte de Guanacaste?”, “Si la veo me muero”, “Hoy yo le voy a hacer la cena”, “Si la veo me puede dar un infarto”, “No me lo creo, quiero verla”, “¿Dónde está?, yo voy?”, “La amoo”, “Yo quiero verla”, “Qué emoción, la amo tanto”, comentaron algunos.

La reguetonera y rapera dará un gran concierto en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva este sábado 12 de octubre, show para el que se han vendido muchas entradas y que será solo para mayores de 18 años, debido a que las letras de las piezas de la boricua no se consideran adecuadas para menores de edad.