Flor Urbina y su nueva vida en Estados Unidos: ‘Estoy muy feliz y trabajando muy duro’

Flor Urbina dirigirá artísticamente el Primer Festival Latinus, que se llevará a cabo en octubre de 2023 en los Estados Unidos. (Cortesía Flor Urbina)

Flor Urbina es reconocida por su trabajo como artista en Costa Rica y por ser ‘la jueza de hierro’ del programa Dancing with the Stars, de Teletica. Sin embargo, ese episodio de su vida terminó para ella hace unos 2 años, mismo tiempo que tiene viviendo en Estados Unidos.

Según comentó Urbina, en entrevista con La Nación, ese país le “abrió las puertas” de par en par. Además, asegura que llegó a hasta suelo norteamericano sin planearlo, puesto no tenía entre sus planes dejar su tierra.

“Yo vine a Estados Unidos porque un amigo, ex alumno mío, estaba realizando un proyecto musical y me dijo que lo acompañara y le diera mi guía; resulta que podía venir con mi esposo y mi hija, por lo que acepté y me vine. En ese momento ya había terminado temporada con el canal (Teletica) y no venía nada nuevo más que mis clases en universidades (virtuales), por lo que puede incluso quedarme más tiempo con mi hija”, mencionó Flor.

“Estando por acá visite muchos lugares muy bonitos y me reencontré con grandes amigos de ballroom. Ellos me invitaron a varios de sus eventos, por lo que decidí quedarme más tiempo (risas), ya ahí sí se devolvió mi hija porque iban a iniciar clases y así se fue alargando y alargando hasta que ya me ofrecieron trabajo estable. Entonces sonversé con mi esposo y quedamos en que haría el intento de la visa de trabajo O-1 (para personas que poseen habilidades extraordinarias en las ciencias, artes, educación, atletismo y trayectoria) y para nuestra sorpresa nos la aprobaron muy rápido”, agregó.

Durante la época más fuerte de la covid-19 (tiempo de virtualidad), Flor puso en balanza los pros y contras de la educación de su hija, impulso fundamental en la decisión de quedarse en Estados Unidos.

“Me estaban ofreciendo trabajo y en Florida las escuelas estaban abiertas, por lo que era una buena oportunidad para cambiar de vida. Aunque yo en Costa Rica hacía muchas cosas, tenía trabajo y estábamos bien, para mi y mi esposo era fundamental hacer algo con respecto a la educación de mi hija”, mencionó la jueza de hierro.

Año y medio después de todo este proceso, Urbina recibió una propuesta que no podía rechazar, ser la directora del Festival Latinus, mismo que se realizará en el marco del mes Nacional de la Herencia Hispana, en octubre de 2023. Este evento celebra y promociona la influencia de las personas hispanas en los Estados Unidos.

En año y medio de residir en Estados Unidos, la tica ha logrado codearse con organizaciones y agencias que promueven la cultura latina en diferentes ciudades de Estados Unidos.

En el caso del Festival Latinus, este tendrá un círculo de charlas que se llevarán a cabo en diferentes ciudades para evidenciar el aporte de la cultura latina, así como un podcast y una actividad artística de cierre que será ventana importante para agrupaciones culturales, donde se podrá disfrutar de artistas que representan a diferentes países de América Latina.

“Esto es un tema que se viene conversando desde el año pasado y, por fin, está sucediendo. Estoy entusiasmada con la posibilidad de potenciar talento costarricense en este tipo de actividades, tanto de los que radican aquí, como los que podemos invitar a que vengan desde nuestra querida tiquicia”, dijo Flor.

“Este festival abrirá un espacio importante de danza y música para abordar, a través del arte y la cultura, el gran aporte de los países latinos a los Estados Unidos”, agregó.

Flor Urbina sería la responsable de impartir las clases y hacer coreografías para el ballet de Sarasota, en Florida. (Cortesía Flor Urbina)

Con paciencia todo se logra Copiado!

Actualmente, Urbina trabaja con el ballet de Sarasota, una de las organizaciones más importantes del estado de Florida.

Aunque Urbina inició en Estados Unidos con trabajo estable, confesó que todo inicio en un nuevo país nunca es sencillo.

“Aquí todo lleva un proceso largo, pero muy ordenado para cada cosa, tanto para matricular a mi hija en la escuela, como para alquilar una casa, obtener tu seguro social y el proceso de cada contratación. Debes de tener mucha paciencia y dar el chance para entender cómo funciona el sistema. Por algún tiempo uno se siente impotente y piensa que no lo va a lograr, pero se logra”, dijo Urbina.

“Mi esposo y mi hija han sido un apoyo incondicional, aunque yo me vine primero para Estados Unidos, siempre nos estuvimos viendo. A mi hija fue más sencillo traérmela, sin embargo, mi esposo tuvo que esperarse un buen tiempo para poder venirse definitivamente. Al día de hoy ya estamos los tres aquí, aprendiendo muchas cosas nuevas (incluyendo el idioma) y disfrutando de esto tan bonito que nos está regalando la vida”, mencionó Flor.

Urbina comentó que extraña mucho el sabor de la comida costarricense y el calor de la familia que dejó en Costa Rica, por lo que espera venir pronto para hacer algunas presentaciones, conversar con representantes de artistas para eventos futuros de cara al Festival Latinus y disfrutar el sabor de un buen gallo pinto.