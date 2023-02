‘Force Masters’: A Randall Casanova y a Adrián Zumbado se les iba ‘a salir el corazón’

'Force Masters' tendra dos invitados especiales por programa. En esta ocación fue el turno de Randall Casanova y Adrián Zumbado. (MAYELA LOPEZ)

El segundo programa de Force Masters tuvo como invitados a Randall Casanova -reconocida figura de la televisión nacional- y Adrián Zumbado -deportista y creador de contenido-, donde se enfrentaron uno a uno para ser los ganadores del millón de colones, que finalmente fue donado a la Asociación Obras del Espíritu Santo.

El ex combatiente, como era de esperarse, revivió momentos de su pasado en competencia y dice haberse sentido bastante motivado.

“No puedo describir la sensación que tuve y los recuerdos que me trajo estar en esta competencia (risas), más por la causa tan significativa de ganar ese millón de colones para la fundación Obras del Espíritu Santo”, expresó.

“Me sentí halagado de ser uno de los invitados especiales, ellos ahorita están buscando personas conocidas que puedan ir a competir con un fin benéfico. Yo, a pesar de no haber quedado seleccionado en el casting, que me llamarán para aportar y tener la responsabilidad de otorgar ese premio a quienes más lo necesitan es maravilloso”, agregó.

Casanova demostró estar mejor que nunca físicamente. (Cortesía Teletica )

Por otro lado, a Zumbado esta invitación lo tomó por sorpresa, ya que nunca espero ser tomado en cuenta para un proyecto de este estilo.

“Me contactaron por medio de mis redes sociales, la verdad no me lo esperaba, ya que fui hacer el casting para el programa pero lastimosamente no califiqué”, comentó.

“Me explicaron el porqué me estaban extendiendo la invitación, que tiene que ver mucho con mi contenido en redes sociales, que se basa en deporte y estilo de vida. La verdad estoy muy feliz y agradecido de esta oportunidad en televisión nacional, que es algo que he buscado desde hace mucho tiempo” agregó.

Zumbado se estrenaba frente las cámaras de Teletica. (Cortesía Teletica )

Randall, ¿cómo fue competir contra Adrián?

“Yo no subestimo, Adrián es un muchacho muy buena gente y excelente deportista, lo conoci el día del programa cuando hicimos reconocimiento del circuito y pues me pareció que era un buen oponente. Y aunque yo quería que el finalizara el circuito también quería ganar para donar esa platica a la fundación que escogí. Nosotros no somos competidores como tal pero igual tocó dar el 100 en la competencia.”

Se le hizo la misma pregunta a Adrián Zumbado y contestó de la siguiente manera: “Cuando me dijeron que iba contra Randall no había caído en cuenta que era Randall Casanova, fue cuando lo vi en persona que ya lo reconocí. De inmediato supe que tenía que ponerle porque estaría difícil ganar ese premio, yo se que él es muy competitivo, tuve dar mi mayor esfuerzo para que todo saliera bien”.

¿Cómo se sintió Adrián a la hora de pasar el circuito? ¿hubo nervios?

“Me sentí muy nervioso (risas). Me tocó cerrar la noche, más los nervios del público y estar en vivo, fue imposible no estar nervioso. En cuanto a las pruebas, sinceramente, en la parte de fuerza sí me sentía capacitado, entreno, hago barras, me sentía en forma pero mi talón de aquiles fue la parte del equilibrio, el balance, porque eso si es algo que nunca practico, un error”, dijo Zumbado.

“Randall fue de mucha ayuda también, me ayudó incluso cuando yo estaba realizando la prueba, me animó bastante y eso es algo que valoro”, agregó.

Esta es considerada una de las pruebas más difíciles del circuito. (Cortesía Teletica )

Casanova admitió que fue a ganar, sin embargo, también comentó que su deseo era que Adrián lograra completar el circuito completo.

“(El circuito) Lo sentí super rico, se puede hacer muy rápido, pero hay puntos donde hay que bajar revoluciones y tranquilizarse para poder pasar bien. Yo traté de llevar un paso seguro, ese circuito está diseñado para que uno llegue cansado a la tercer prueba, muy inteligente de parte de la producción”.

“Siempre quise que Adrián completara todas las pruebas, lo animé mucho y hasta compartimos nervios, le decía que sentía que se me iba a salir el corazón. En estas cosas siempre es imposible no sentir esa adrenalina” agregó.

¿Aceptarían el reto una vez más?

“En definitiva, una muy bonita experiencia”, dijeron ambos.

Randall, ¿competiría con Daniel Carvajal?

“Echámelo… Claro que me gustaría competir contra Daniel Carvajal, él es un gran oponente. Sin embargo, el que gane, sea él o yo, será para una buena causa y eso es lo más importante”.

Randall dominó la noche con un tiempo de 3:03:39. (Cortesía Teletica )

Después de la prueba ambos respondieron estar muy bien físicamente. Además, los dos recomendaron la experiencia y dieron algunos tips, como estar bastante concentrados, calentar y utilizar calzado deportivo.

Al finalizar la velada, Randall Casanova completó todas las pruebas con un tiempo de 3:03:39, lo que lo hizo ganador del millón de colones, donado a Obras del Espíritu Santo.