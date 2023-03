‘Force Masters’: William Sunsing se confiesa: ’Yo iba para ganar’

William Sunsing y José Andrés Pérez fueron los quintos invitados de 'Force Masters'.

El domingo 19 de marzo se llevó a cabo el quinto programa de Force Masters: The Challenge, el nuevo formato de Teletica donde los invitados especiales fueron el ex futbolista William Sumsing y el saxofonista José André Pérez, de Buena Calle.

Estos participantes compitieron por ¢1 millón, mismo que fue donado a la Fundación Golees al finalizar la noche.

En una entrevista con La Nación, ambos concursantes hablaron de su experiencia en el programa de competencias de canal 7.

¿Qué los motivó a tomar este reto?

José Andrés: Dios me ha estado utilizando como instrumento para ayudar a la sociedad. Trabajo en una escuelita que se llama Hogar Bíblico Roble Alto y, justamente, pidiéndole a Dios que yo le pudiese ayudar en todo lo que yo pudiera, me sale esta oportunidad. Quería ganarme ese millón para ellos.

William Sunsing: Mi hija Kalyn me dijo: ‘usted va a ganar y para mi eso fue todo, además de esta bonita iniciativa de poder ayudar a los que más lo necesitan’.

William Sunsing, ex futbolista y promotor de la salud y el deporte, compitió para donarle a la Fundación Golees. (Teletica)

¿Cómo les fue en el reconocimiento del circuito?

William Sunsing: Cuando vi la estructura la verdad no me dio miedo, pero por supuesto qué había un par al que le tenía un poco de respeto, por ejemplo los Goombas, la parte del equilibrio. Por dicha se hace este reconocimiento y así se toma un poco de confianza con el formato.

“Yo estoy acostumbrado a las pesas, al gym y pues era algo que no había hecho. Era un reto para mí”.

José Andrés: Yo practico crossfit y este deporte es de mucha fuerza, te prepara para lo que venga (risas). Cuando vi la estructura no me asusté tanto, principalmente me generaba duda la parte del equilibrio porque soy un poco alto y pensé que eso jugaba en mi contra”.

José Andrés Pérez competía por la Asociación Roble Alto, Hogar Bíblico. (Teletica)

Ustedes se conocen justamente un par de horas antes del programa, ¿Cuál es su reacción al verse las caras?

William Sunsing: Cuando vi a José le tuve respeto, pero en realidad yo iba a disfrutar. He aprendido que la competencia no es con nadie, es conmigo, yo me preparo por mi porque quiero ganar, quiero dar lo mejor.

José Andrés: Cuando vi a William dije: es inmenso (risas), sabía que él era un deportista y que daría todo, sin embargo, los dos estábamos ahí por una buena causa, entonces me concentré en disfrutar, en dar un buen espectáculo y compartir con la gente.

“Además, quedó una muy linda amistad”.

Cuando el programa sale al aire todo cambia ¿Cómo les fue manejando los nervios?

William Sunsing: No tuve nervios la verdad, me sentí tranquilo, no confiado, pero me ganaba más el sentimiento de disfrutar. La presión juega a veces malas pasadas por eso fue muy importante sentirme tranquilo.

“Me preparé bien, comí bien, tomé mi proteína, llegué al 100% como un profesional tiene que llegar a una competencia, confíe en eso también”.

José Andrés: Tuve una gran ventaja y es que, cuando voy a presentaciones con Buena Calle, siempre estamos con gente, música, luces, etc; se siente como estar en vivo (risas).

“La presión que sentí fue la del tiempo, quería hacerlo muy rápido, vi a los participantes hacerlo tan rápido que en mi mente coloqué esa idea y aceleré, eso fue lo que me jugó la mala pasada en el cilindro volatín”.

William Sunsing logró completar todo el circuito. (Teletica)

¿Cómo se prepararon?

William Sunsing: Mi hija Kalyn me ayudó a entrenar, me preparé mucho. De hecho tuve que perder tres kilos porque estaba muy pesado, no quería que eso me jugara una mala pasada y por eso hice un plan de alimentación para sentirme más liviano. Además, mis entrenamientos fueron menos de peso y más de resistencia.

José Andrés: Pasé la semana pensando demasiado en el circuito y en el programa en vivo, me mentalizaba como parte de una estrategia para estar tranquilo, incluso más allá de la parte técnica. además hago mucho deporte y compito en crossfit. No bajé el ritmo, pero lastimosamente no se me hizo llegar al final, Dios sabrá.

José Andrés hizo un tiempo de 58:29, perdiendo en la tercera prueba, el cilindro volatín. (Teletica)

José ¿Qué haría diferente para no caer en la tercera prueba?

Me tomaría más tiempo, ese cilindro nunca lo determiné, no pensé que sería esa la prueba en la que perdería, lo esperaba en cualquier otra pero no en esa. Iba tan confiado y no medí bien la posición del pie, lo puse mal y el tubo giró.

Ambos participantes coincidieron en que para tomar este reto hay que tomárselo en serio, alimentarse bien y entrenar bastante. Al final de la velada, el ex futbolista William Sunsing se alzó con el premio de ¢1 millón de colones, completando el circuito con un tiempo de 5:49:18, donado a Fundación Golees.