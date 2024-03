Free Play Days: Xbox quiere que juegue este fin de semana

¡Free Play Days volvió! Cada cierto tiempo Xbox habilita algunos de los juegos más populares del momento, para que los suscriptores de los servicios Xbox Game Pass Core y Xbox Game Pass Ultimate, puedan jugarlos de manera gratuita durante un fin de semana.

Eso sí, en realidad no son gratis. El servicio Game Pass Core tiene un precio mensual de nueve dólares (más de 4.500 colones) y Game Pass Ultimate cuesta $17 al mes (casi 9 mil colones).

Free Play Days cada cierto tiempo le ofrece juegos gratis temporalmente a los suscriptores de los servicios pagos de Xbox. Foto tomada del sitio web de Xbox.

En esta ocasión, los seleccionados son el juego de carreras, The Crew Motorfest; el multijugador táctico, Rainbow Six Siege; el simulador de construcción, Park Beyond y el multijugador de terror y supervivencia, Dead by Daylight.

Estos son los cuatro juegos que forman parte de esta edición del FreePlay Days de Xbox. Crédito: Ubisoft, Bandai Namco, PlayStation y Microsoft.

Los cuatro están disponibles desde el pasado jueves 14 y hasta el domingo 17 de marzo pasadas la medianoche. En el caso de Dead by Daylight la fecha se aplazó hasta el lunes 18 y Rainbow Six Siege se va a mantener hasta el jueves 21 de marzo.

LEA MÁS: PlayStation tiró la casa por la ventana con estas ofertas

Una vez que se cumpla ese periodo, los juegos se vuelven a bloquear y los jugadores tendrán que comprarlos.

Acceder a ellos es muy sencillo, nada más tienen que estar suscritos a cualquiera de los dos servicios pagos y en la Tienda Xbox de sus consolas van a encontrar una sección llamada Free Play Days. Desde ahí descargan cualquiera de los juegos.

LEA MÁS: Epic Games se puso al corte con estas ofertas

Ahora, ¿qué tan realista sería completarlos en un fin de semana?

Eso va a depender de cuántas horas de sueño están dispuestos a sacrificar.

Por ejemplo, según el sitio Trueachievements, con 30 o 35 horas de juego podrían desbloquear la mayoría de logros de The Crew Motorfest y Park Beyond.

Rainbow Six Siege y Dead By Daylight son otra historia. Para el primero se necesitan casi 100 horas de juego, mientras que para el segundo, necesitan entre 200 y 300 horas de juego para decir que le sacaron el jugo.

Así que no pierdan el tiempo, enciendan sus consolas y empiecen a jugar.

Si ninguno de estos juegos les gusta, PlayStation y Epic Games puede que tengan una que otra oferta que les llame la atención.