A presentadora mexicana se le metieron “a robar” en un hotel en Costa Rica y terminó llorando de la felicidad

Grecia Pérez modelo mexicana (Instagram)

Grecia Pérez, modelo y presentadora de televisión mexicana, vivió una experiencia en Costa Rica que la emocionó hasta las lágrimas.

La también creadora de contenido está de paso por Costa Rica y compartió un video con unos monitos que le quedará de recuerdo para toda la vida.

En un video que publicó en sus redes sociales se ve como una monita y su bebé ingresaron a la habitación y roban un poco de la fruta que había ahí. Ella, al ver la imagen, se puso a llorar de felicidad.

“WOW LO HERMOSO 🐒 Siempre decían que esto te puede pasar en muchos hoteles y lugares en todo Costa Rica, pero la verdad no sabía si lo viviría realmente... Quiero decir que sé que no es bueno para el animal comer eso, de verdad yo no me lo esperaba y nos tomó de sorpresa. Me dio mucha felicidad verlo, los animales son unos seres tan espectaculares”, escribió en Instagram.

El video se ha vuelto viral en redes sociales y es que ver a una madre buscar comida para ella y su cría emociona a cualquiera.

Aparte de esa maravillosa experiencia, Pérez contó que Tiquicia y su gente la han dejado encantada, a ella y a su novio, en poco más de una semana que tiene de estar en el país.

“Costa Rica me hace sentir como cuando veo un atardecer. Gracias por esta maravillosa experiencia”, escribió.

Ella y su pareja andan en un voluntariado que le permite cumplir su sueño de viajar por el mundo y descubrir nuevos lugares.