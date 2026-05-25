Actor de “Machete” le mostró al mundo uno de los mayores misterios de la humanidad… y está en Costa Rica

El actor de Hollywood Danny Trejo, famoso mundialmente por películas como Machete, puso a Costa Rica en los ojos del mundo al dedicar un episodio completo de su programa de televisión a uno de los misterios arqueológicos más impresionantes de la humanidad.

Se trata del episodio “Gigantes ocultos” de la serie “Misterios inexplorados con Danny Trejo” (Mysteries Unearthed with Danny Trejo), transmitida por History Channel.

El episodio explora el misterio de las esferas de piedra

Danny Trejo dedicó un episodio de History Channel a las esferas de piedra de Costa Rica. (Mark Schwartzbard)

Durante el programa, el actor se adentra en el misterio de las famosas esferas de piedra del Delta del Diquís, ubicadas en el sur de Costa Rica.

El episodio recrea cómo fueron descubiertas accidentalmente en 1939, cuando trabajadores de la United Fruit Company comenzaron a destruir grandes zonas de selva para abrir espacio a plantaciones bananeras.

Mientras avanzaban con maquinaria pesada y machetes, comenzaron a encontrar gigantescas esferas perfectamente redondas ocultas entre la vegetación.

Trejo destaca durante el documental que existen más de 300 esferas registradas en la región.

Además, explica que algunas alcanzan más de 2,5 metros de diámetro y superan las 15 toneladas de peso.

Las estructuras fueron elaboradas por la cultura indígena Diquís entre los años 500 y 1.500 después de Cristo.

Uno de los mayores misterios que expone el programa es cómo lograron fabricar piezas con una precisión geométrica casi perfecta sin herramientas modernas de metal.

Según el episodio, algunas de las esferas alcanzan hasta un 96% de perfección geométrica.

El programa explica que los indígenas habrían utilizado fuego y agua fría para fracturar la piedra y luego pulirla cuidadosamente con arena y otras rocas más duras.

También revelaron la conexión con Indiana Jones

El capítulo “Gigantes ocultos” explora el misterio del Delta del Diquís.

Uno de los momentos más llamativos del episodio ocurre cuando el actor menciona la relación entre las esferas costarricenses y Hollywood.

El espacio asegura que la famosa escena inicial de Indiana Jones: Cazadores del arca perdida, donde una gigantesca roca esférica persigue a Harrison Ford, estuvo inspirada en los relatos y misterios alrededor de las esferas de Costa Rica.

El documental también aborda cómo muchas de estas piezas fueron destruidas décadas atrás debido al falso rumor de que escondían oro en su interior.

Según explica la producción, varias personas utilizaron dinamita para intentar abrirlas, aunque finalmente se comprobó que las estructuras son completamente sólidas.

Actualmente, la teoría científica más aceptada sostiene que las esferas eran símbolos de poder y prestigio para los líderes de la cultura Diquís.

Además, algunas habrían sido alineadas astronómicamente para funcionar como calendarios agrícolas y ceremoniales.

El episodio cierra destacando que las esferas de piedra del Delta del Diquís son tan valiosas y únicas que fueron declaradas oficialmente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.