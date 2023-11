Aracely Arámbula se cansó y “desenmascaró” a Luis Miguel

Aracely Arámbula expuso que Luis Miguel no se hace cargo de la manutención de sus hijos y que tampoco los invita a sus conciertos

La actriz mexicana Aracely Arámbula se cansó de callar y habló con la prensa dejando muy mal a su ex, el cantante Luis Miguel.

Tras muchos rumores, idas y venidas, la actriz dijo que el público merece saber la verdad de porque ella tiene tan mala relación con el padre de sus dos hijos.

“Hay quien tiene desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad”, mencionó en un programa español.

Hace unos días los abogados del Sol de México aseguraron que él le depositó casi millón y medio de dólares por la pensión alimentaria solo de setiembre, pero ella no quiso recibirlo.

“Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En setiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”, aclaró.

Arámbula agregó que no le gustan los procesos judiciales, pero que son necesarios porque el dinero es para pagar los estudios universitarios de sus hijos y que a ella le ha ido muy bien en su carrera, pero que debe haber justicia.

Para concluir, aclaró que en pandemia el artista estuvo cerca de sus hijos y ni los volvió a ver, que ahora solo busca limpiar su imagen, por eso hasta le prohibió hablar con la prensa, pero contó que a ella nadie le prohíbe nada.