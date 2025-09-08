Cámara de seguridad captó a mujer que dio a luz en plena calle y dejó a bebé abandonado

Mujer dio a luz en la calle y dejó a bebé tirado (El Tiempo, Colombia /El Tiempo, Colombia)

Una mujer se volvió viral en redes sociales tras dar a luz en plena calle y abandonar al bebé.

La Ciudad de México se despertó con indignación tras el hallazgo de una recién nacida abandonada la noche del viernes 5 de setiembre de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La menor, de aproximadamente 25 semanas de gestación, fue localizada envuelta en una jacket con manchas de sangre en la intersección de la calzada de Los Misterios y la calle Euzkaro; un ciclista alertó a las autoridades al escuchar el llanto.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y resguardaron a la bebé mientras llegaban los servicios médicos. Según los primeros reportes, los paramédicos trasladaron a la menor de edad al área de trauma de choque de un hospital, donde se le diagnosticó síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por las condiciones del parto y el abandono; su estado fue descrito como grave.

Imágenes de cámaras de video difundidas por redes sociales muestran que un vehículo se detuvo en la zona, una mujer se bajó, entró en labor de parto en la vía pública y luego dejó al recién nacido en la carpeta asfáltica o entre las ruedas del automóvil antes de regresar al vehículo y huir con dirección al Estado de México. Las grabaciones, que no vamos a compartir, porque son muy fuertes, son parte de la investigación que realizan las autoridades.

