Esta es la lista de celulares que no podrán tener WhatsApp a partir de setiembre, ¿está el suyo?

Whatsapp dejará de funcionar en varios celulares (Shutterstock)

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares a partir de setiembre de este año, por lo que muchos tendrán que renovar su móvil para seguir usándola.

La aplicación de mensajería más famosa del mundo no se podrá seguir usando en muchos dispositivos que ya no son considerados de alta gama, por lo que no soportan las actualizaciones del app.

Aunque la lista es larga, la mayoría son celulares que salieron al mercado hace algunos años, lo que no los hace compartibles con la aplicación que, a diferencia de ellos, sí evoluciona.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp: