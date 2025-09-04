Extrañas luces en el cielo asustaron a muchas personas, ¿las vio?

Extrañas luces asustaron a vecinos de Alajuela (Tomada de Facebook Joel M Ramírez/Tomada de Facebook Joel M Ramírez)

Unas extrañas luces en el cielo alertaron y asustaron a muchas personas durante la noche del miércoles.

En diferentes páginas y grupos de vecinos de Alajuela, muchos comentaron las extrañas luces y es que, aunque grabaron y tomaron fotos, no supieron de dónde venían.

En La Teja consultamos con Alejandra León, directora de La Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología, CIENTEC, quien nos explicó que aunque muchos al ver un fenómeno así en el cielo piensan en ovnis, esto parece algo del mundo terrestre.

“Parece que esas luces son láser desde la Tierra. No puedo ver más contexto, en la foto se ven los trazos muy claros”, nos comentó.

Ella agregó que incluso pueden ser luces muy potentes que alguien estaba usando, pero que además de llamar la atención, este tipo de luces solo contamina.

“También pueden ser luces de otro tipo, muy potentes y contaminantes del cielo oscuro. No sé si será una persona usando láser o una empresa probando equipo para llamar la atención del público. En todo caso, una mala práctica que incrementa la contaminación lumínica y limita el derecho a ver las estrellas”, concluyó.

Si alguien quería llamar la atención, lo logró, porque muchos se asustaron y grabaron el fenómeno.