Fotógrafo de Nat Geo destaca la esencia y belleza de un pequeño mercado de Costa Rica

Rubén Salgado Escudero, fotógrafo de Nat Geo Explorer, subrayó la riqueza cultural del mercado de Turrialba durante su visita a Costa Rica, un espacio que calificó como vibrante en sabores, colores y conexión humana.

Turrialba ofrece mucho de todo lo que hay en Costa Rica

El fotógrafo de Nat Geo disfrutó de las bellezas de Turrialba. (JOHN DURAN/John Durán)

Salgado Escudero, reconocido por retratar historias humanas alrededor del mundo, afirmó que una de sus primeras acciones al llegar a un nuevo país es visitar un mercado local para comprender a la gente y el espíritu de la región. En esta ocasión, destacó el mercado de Turrialba.

LEA MÁS: Estudiantes ticos representarán a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica en Singapur

En la página de Instagram oficial de Nat Geo, destacaron que el mercado ofrece una experiencia llena de productos coloridos, aromas intensos y un ambiente que refleja la identidad de la comunidad.

El explorador invitó a conocer más sobre este recorrido a través del enlace disponible en la biografía de la publicación de la marca, donde se profundiza en la esencia del mercado y su papel dentro de la cultura local.

Rubén Salgado, de Nat Geo, estuvo en Costa Rica. (Cortesía CCCN)

Además, el mensaje que acompañó su visita recordó la diversidad natural de Costa Rica, con bosques tropicales, volcanes y playas que complementan la experiencia cultural de Turrialba. El fotógrafo resaltó la importancia de detenerse, respirar y sentir el entorno como parte fundamental del viaje.

Nota realizada con ayuda de IA