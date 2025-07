Hermana de conocida modelo mueve cielo y tierra para que se respeten los animales

Valeria Loaiza lucha por los derechos de llos animales (Cortesía Valeria Loaiza/Cortesía Valeria Loaiza)

Una joven de 26 años mueve al país en la búsqueda por que se respeten los derechos de los animales.

Se trata de Valeria Loaiza Tenorio, una estilista profesional que ama los animales y que fundó el movimiento Rescatistas Unidos CR, que busca ayudar a animales en riesgo. Ella es hermana de la conocida Kimberly Loaiza, exparticipante del programa Combate.

“Nosotros buscamos visibilizar el problema, denunciar públicamente los casos de maltrato, presionar al Estado, y proponer una reforma legal real. También trabajo como rescatista independiente y cuando puedo ayudo en casos con castraciones, vacunación, alimento, atención veterinaria o reubicación responsable”, nos contó.

El amor por los animales lo ha tenido toda su vida, pero empezó a poner manos a la obra desde hace más de nueve años.

“Lo más duro es ver tanto sufrimiento animal y tan poca respuesta por parte del Estado y Senasa, que no están cumpliendo su rol de bienestar animal. Además, saber que hay leyes, pero no se respetan y no hay castigos reales, ya que solo en los últimos 7 años se han presentado casi 1.900 denuncias de maltrato animal, de las cuales se ha logrado 95 condenas, o sea, menos del 5%. Eso es una burla para Costa Rica y para todos los animalistas que vemos casos en los que hay perros macheteados, torturados y muchas cosas terribles. Lo peor es que se tienen pruebas y todo, pero no pasa a más, no hay cárcel”, explicó decepcionada.

A pesar del montón de peros que ha encontrado en el camino, reconoce que se han topado con buenas personas que ponen su granito de arena.

“Los animales son seres sintientes. Tienen emociones, sienten dolor, miedo, tristeza, felicidad y, sin embargo, en Costa Rica aún no se les reconoce plenamente como seres sintientes dentro del marco legal. Eso es un asunto urgente que debe cambiar si realmente queremos avanzar como sociedad. Los animales tienen sentimientos puros, son los mejores amigos del ser humano y, aun así, como sociedad, les fallamos una y otra vez, abandonándolos, maltratándolos, quitándoles su vida y su felicidad. Necesitamos un cambio urgente”, concluyó.

Ella y Rescatistas Unidos van a seguir luchando por los derechos de los animales.

