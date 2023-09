Le llueven críticas a creador de contenido tico por polémico y discriminatorio video

Influencer Esteban Gómez es centro de críticas a nivel nacional (Tomada de Instagram)

Una vez más, el creador de contenido para redes sociales Esteban Gómez ( no es Gonín) es centro de críticas a nivel nacional tras publicar un polémico video en el que aseguró que no recomendó a una muchacha a un puesto de trabajo en ventas, porque estaba gorda.

El propio Gómez fue quien subió el video contando que le hizo una entrevista de trabajo a una mujer y que cuando le preguntaron si la recomendaba aseguró que no porque según él estaba gorda.

“Estaba entrevistando a una güila para una posición de ventas para una compañía de SEOS, pero el problema era que la güila estaba gorda, me estaban pidiendo la opinión y yo les dije, mae de fijo, no la contrate, independientemente si es una güila o un mae, no contrate a nadie gordo y menos para ventas”, dice en la grabación.

Esas polémicas y discriminatorias declaraciones hicieron que a Gómez le lluevan las críticas en redes sociales, por el hecho de compartir un mensaje que insista a juzgar a una persona por su peso y a discriminar.

Tras darse cuenta del caos que provocó, el creador de contenido borró el video y aseguró que solo habla con la verdad.

“Yo soy prácticamente la única persona que les está diciendo la verdad de lo que muchísima gente piensa y del mundo real, tal vez no debería de ser así, pero es lo que es y nadie más se los va a decir por qué a la mayoría de la gente le va a caer mal”, dijo en sus historias.

Las publicaciones del influencer se llenaron de críticas y su perfil de denuncias.

“¿En serio este mae es real y no un experimento social?”, “Deje las drogas, por favor”, “No le daban atención cuando era pequeño”, “Repórtenle la cuenta”, “Ejercite el cerebro”, “Ojalá lo demanden por discriminación”, “Irrespetuoso por cómo denigra a esa muchacha”, “Debería conectar la lengua con el cerebro antes de hablar”, fueron algunos comentarios en su contra.

La modelo Jessi Rodríguez, quien lucha por erradicar la gordofobia, reaccionó al video asegurando que ya es hora de dejar de ver a las personas con sobrepeso como vagas o que no tienen éxito y que ya basta de opinar sobre los cuerpos de los demás y menos discriminarlas por su físico.