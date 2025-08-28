MrBeast y su nuevo reto beneficiarán a millones de personas

MrBeast (Instagram MrBeast)

El famoso creador de contenido Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, ha creado un nuevo reto para llevar agua a miles de personas.

El youtuber ha puesto su mirada en La Guajira, una de las regiones más afectadas por la escasez de agua en Colombia, en el marco de su iniciativa global Team Water. Junto al exingeniero de la NASA y youtuber, Mark Rober, MrBeast lidera esta campaña que reúne a más de 3.000 creadores de contenido con el objetivo de recaudar 40 millones de dólares para llevar agua potable a dos millones de personas en distintas regiones del mundo.

En apenas dos semanas del lanzamiento, el video promocional ya alcanzó 58 millones de visualizaciones, destacando el poder del ámbito digital para movilizar ayuda humanitaria y visibilizar causas globales.

Este departamento colombiano, con cerca de un millón de habitantes, enfrenta una alarmante escasez de agua potable, especialmente, en zonas rurales y comunidades indígenas wayúu, donde casi el 70 % carece de acceso a fuentes seguras. Esta carencia ha disparado los niveles de desnutrición y enfermedades diarreicas agudas (cuatro veces más frecuentes que en el resto del país) y ha causado la muerte de 25 menores de 5 años en lo que va del año.

La alianza público-privada Misión La Guajira, integrada por el Gobierno, el Grupo Aval y Promigas, ha logrado que más de 13.000 personas en 52 comunidades wayúu tengan acceso a agua limpia en el último año y medio, gracias a la rehabilitación de 39 pozos, la perforación de nuevos y la construcción de más de 20 plantas potabilizadoras.

WaterAid, que lleva casi una década trabajando en la región, se ha convertido en el aliado fundamental de Team Water. Con los fondos recaudados, se planea beneficiar a 10.000 guajiros adicionales en los próximos cinco años mediante la instalación de sistemas sostenibles como tuberías, pozos solares, tanques de almacenamiento y filtros de agua, combinados con capacitación comunitaria.

Al cierre reciente de la campaña, se habían recaudado ya 30,4 millones de dólares, con una promesa contundente: “Un dólar llevará agua limpia a una persona por un año”.