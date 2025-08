Mujer es asesinada en transmisión en vivo por hacerle extraña broma al novio de su amiga

Keyla Andreina González (Instagram/Captura)

La creadora de contenido Keyla Andreína González Mercado, conocida como “La Gordita”, fue víctima de un crimen mientras realizaba un “live” desde su casa en Guayaquil, Ecuador.

Según medios internacionales como Antena 3 y Univisión,en la transmisión de Tiktok, Keyla convivía con amigas y el novio de una de ellas, identificado como Manuel Andrés N. En tono aparentemente jocoso y bajo los efectos del alcohol, le pidió al sujeto.

“Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no... Si me vas a matar, me dejas bien muerta… no quiero sufrir” .

Minutos después, la conversación cambió drásticamente. Se escucharon detonaciones y su voz se quebró en un grito desesperado: “¡No, Manuel, no!”. Dos disparos acabaron con su vida de inmediato, mientras el teléfono que transmitía se quedó grabando todo lo ocurrido.

El agresor abandonó el lugar con calma y huyó. La policía halló casquillos y el dispositivo utilizado durante el “live”, elementos clave para la investigación.

La familia (que no conocía directamente al agresor) relató que él tenía tatuajes en el rostro, incluida una lágrima, y otro de un fusil cerca del cuello, presuntos indicios de vínculos con pandillas.

Keyla, de 28 años y sin pareja ni hijos, era la menor de tres hermanas. Había perdido a su madre por diabetes tipo 1, enfermedad que ella misma padecía. También se dedicaba a emprender en redes sociales, vendiendo productos digitales y compartiendo su vida diaria con miles de seguidores.

El caso es investigado como femicidio. Sus restos fueron despedidos en Guayaquil y enterrados en el Cementerio General. Hasta ahora, el sospechoso continúa prófugo y no se ha confirmado una orden de captura oficial.

Este hecho ha generado una ola de indignación en redes sociales y ha llevado a cuestionar los peligros que enfrentan los influencers al transmitir su cotidiano sin límites.