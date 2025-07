Polémico video de influencer español hace que muchos extranjeros decidan no venir a Costa Rica

Tiktoker enojó a muchos al opinar sobre los precios en Costa Rica (Captura/Captura)

Un creador de contenido español alejó a muchos turistas al hablar sobre los precios de Costa Rica.

Se trata de Cristián Delgado Gómez, quien se dedica a subir contenido en Tiktok sobre viajes y curiosidades de los países que visita.

Uno de sus últimos destinos fue Costa Rica y entre los videos que subió, uno generó un debate en comentarios, ya que aseguró que nuestro país es muy caro.

Aunque algunas personas coincidieron con su opinión, otros se enojaron porque sostienen que los costos fueron caros porque visitó muchos lugares lujosos.

“¿Cuánto cuesta viajar por Costa Rica? El país del ‘pura vida’ es, sin dudas, uno de los más alucinantes de América, pero también uno de los más caros", menciona al principio del video.

Él hizo un pequeño desglose con lo que más o menos le costó cada cosa.

“Alquilar un coche básico con seguro, 80 euros al día; gasolina, un euro y medio el litro. El alojamiento es de todos los precios, desde 70 euros la noche, otros mejores por 150 o, incluso, una villa privada por mil euros la noche. Comer puede ir desde 18 euros”, menciona.

También les sacó el costo de algunas actividades que realizó como canopy, paseo en bote, turing, rafting y parques nacionales.

El video suma miles de reacciones y muchos comentarios de ticos y extranjeros.

“No lo encuentro caro para nada”, “Es caro, pero vale cada centavo”, “Es depende del presupuesto, te quedaste en una villa de mil euros, cuando hay lugares de 50 euros”, “Yo quiero ir hace años, pero mejor no, parece que es carísimo”, “Mejor me voy a Asia”, “Siempre he querido ir, pero es muy caro”, “Gracias por mostrar”, “Tan lindo y tan caro”, “Por ese dinero mejor voy a Cuba”, fueron algunos de los comentarios.