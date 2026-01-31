Premios Grammy 2026: ¿A qué hora y por cuál canal ver la ceremonia?

La edición número 68 de los Premios Grammy se realizará este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con Trevor Noah como presentador por sexto año consecutivo. El evento podrá verse en vivo en Costa Rica, Estados Unidos y toda Latinoamérica, tanto por televisión como por streaming.
Horarios oficiales de los Premios Grammy 2026
La transmisión incluye alfombra roja y gala principal. A continuación, los horarios convertidos correctamente tomando como base Costa Rica (una hora menos que Miami).
|País / Región
|Alfombra roja
|Gala principal
|Canal / Plataforma
|Costa Rica
|5:00 p.m.
|7:00 p.m.
|TNT / Max
|México
|5:00 p.m.
|7:00 p.m.
|TNT / Max
|Colombia
|6:00 p.m.
|8:00 p.m.
|TNT / Max
|Argentina
|8:00 p.m.
|10:00 p.m.
|TNT / Max
|Miami (EE. UU.)
|6:00 p.m.
|8:00 p.m.
|CBS / Paramount+
|Los Ángeles (EE. UU.)
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|CBS / Paramount+
Además, la ceremonia previa (Premiere Ceremony), donde se entregan la mayoría de las estatuillas, se transmitirá en vivo por live.GRAMMY.com y YouTube desde las 2:30 p.m. en Costa Rica y México, 3:30 p.m. en Colombia y 5:30 p.m. en Argentina.
Artistas, nominaciones y dónde verlos
El rapero Kendrick Lamar lidera las nominaciones de los Grammy 2026 con nueve menciones, seguido por Lady Gaga con siete. Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas suman seis cada uno.
Entre los artistas confirmados para presentaciones en vivo destacan Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter. Habrá además un segmento In Memoriam con Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson, así como un tributo a Ozzy Osbourne con Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagen, Post Malone y Slash. Lauryn Hill encabezará el homenaje a D’Angelo y Roberta Flack.
En Estados Unidos, la gala se transmitirá por CBS y vía streaming en Paramount+. En Latinoamérica, incluida Costa Rica, podrá verse en vivo por TNT y en streaming a través de Max.
La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación también ofrecerá contenido exclusivo, entrevistas y detrás de cámaras en live.GRAMMY.com y su canal oficial de YouTube.
