Premios Grammy 2026: ¿A qué hora y por cuál canal ver la ceremonia?

La edición número 68 de los Premios Grammy se realizará este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con Trevor Noah como presentador por sexto año consecutivo. El evento podrá verse en vivo en Costa Rica, Estados Unidos y toda Latinoamérica, tanto por televisión como por streaming.

LEA MÁS: Famosa actriz está en Costa Rica y aunque le encantó el país hizo polémico chiste que incómodo a algunos ticos

Horarios oficiales de los Premios Grammy 2026

Los Premios Grammy 2026 se celebrarán este domingo 1 de febrero en Los Ángeles. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

La transmisión incluye alfombra roja y gala principal. A continuación, los horarios convertidos correctamente tomando como base Costa Rica (una hora menos que Miami).

País / Región Alfombra roja Gala principal Canal / Plataforma Costa Rica 5:00 p.m. 7:00 p.m. TNT / Max México 5:00 p.m. 7:00 p.m. TNT / Max Colombia 6:00 p.m. 8:00 p.m. TNT / Max Argentina 8:00 p.m. 10:00 p.m. TNT / Max Miami (EE. UU.) 6:00 p.m. 8:00 p.m. CBS / Paramount+ Los Ángeles (EE. UU.) 3:00 p.m. 5:00 p.m. CBS / Paramount+

Además, la ceremonia previa (Premiere Ceremony), donde se entregan la mayoría de las estatuillas, se transmitirá en vivo por live.GRAMMY.com y YouTube desde las 2:30 p.m. en Costa Rica y México, 3:30 p.m. en Colombia y 5:30 p.m. en Argentina.

Artistas, nominaciones y dónde verlos

El rapero Kendrick Lamar lidera las nominaciones de los Grammy 2026 con nueve menciones, seguido por Lady Gaga con siete. Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas suman seis cada uno.

LEA MÁS: Maribel Guardia revela el mensaje más desgarrador que pudo haber recibido como abuela

Entre los artistas confirmados para presentaciones en vivo destacan Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter. Habrá además un segmento In Memoriam con Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson, así como un tributo a Ozzy Osbourne con Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagen, Post Malone y Slash. Lauryn Hill encabezará el homenaje a D’Angelo y Roberta Flack.

En Estados Unidos, la gala se transmitirá por CBS y vía streaming en Paramount+. En Latinoamérica, incluida Costa Rica, podrá verse en vivo por TNT y en streaming a través de Max.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación también ofrecerá contenido exclusivo, entrevistas y detrás de cámaras en live.GRAMMY.com y su canal oficial de YouTube.

Kendrick Lamar lidera las nominaciones de la edición 68. (AFP/AFP)

Nota realizada con ayuda de IA