¿Qué país tiene a los hombres más atractivos del mundo? Este es el top 10

España encabeza los rankings internacionales de los hombres más atractivos del mundo para inicios de 2026, de acuerdo con clasificaciones globales elaboradas a partir de percepción mediática, tendencias de moda e inteligencia artificial, que analizan rasgos físicos, proyección cultural y presencia en la industria del entretenimiento.

España domina el ranking global

Según datos recopilados por Insider Monkey y World of Statistics, España se posiciona de forma consistente en el primer lugar mundial, gracias a la combinación de rasgos mediterráneos, estilo personal y una fuerte influencia en la moda y la cultura popular.

Las clasificaciones no responden a un solo criterio, sino a la suma de análisis de medios internacionales, comportamiento digital y evaluaciones realizadas con herramientas de inteligencia artificial.

El Top 10 de los países con mayor atractivo masculino

El listado global 2025/2026 quedó conformado de la siguiente manera:

El actor Maxi Iglesias es considerado uno de los hombres más guapos de España

España , reconocida por su estilo y rasgos mediterráneos.

, reconocida por su estilo y rasgos mediterráneos. Suecia , destacada por la estética nórdica.

, destacada por la estética nórdica. Francia , valorada por su elegancia y encanto.

, valorada por su elegancia y encanto. Brasil , líder en América Latina por su diversidad y carisma.

, líder en América Latina por su diversidad y carisma. Italia , referente histórico de la moda masculina.

, referente histórico de la moda masculina. Turquía , impulsada por la popularidad de sus producciones televisivas.

, impulsada por la popularidad de sus producciones televisivas. India , que escaló posiciones gracias a la influencia de actores y modelos.

, que escaló posiciones gracias a la influencia de actores y modelos. Estados Unidos , reconocido por su diversidad y peso cultural.

, reconocido por su diversidad y peso cultural. Japón , destacado por el cuidado personal y estilo único.

, destacado por el cuidado personal y estilo único. Alemania, que completa el top 10 con una imagen sobria y disciplinada.

Francia, Italia y Suecia se mantienen entre los primeros lugares. En la foto el futbolista francés Lucas Hernández (Instagram/Tomada de Instagram)

Influencia cultural y digital

Los rankings reflejan cómo el atractivo masculino no se mide únicamente por rasgos físicos, sino también por proyección internacional, presencia en redes sociales, cine, televisión y tendencias de moda.

En ese contexto, países con industrias culturales sólidas y alto impacto mediático tienden a posicionarse mejor en estas clasificaciones, que continúan ganando relevancia en la conversación digital global.

Aunque los resultados varían ligeramente según la fuente, España se mantiene como el país mejor valorado, consolidando su liderazgo en este tipo de rankings internacionales.

Telenovelas turcas han ayudado a resaltar la belleza de sus actores. En la foto elenco serie Turca Love is in the air (Tomada de Instagram)

